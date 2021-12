Assembleia aprova o CNH Social que incentiva jovens a obter habilitação de forma gratuita e promover geração de emprego

Foi aprovado nesta terça-feira ((07), pela Assembleia Legislativa, o projeto do CNH Social do Governo do Estado, que incentiva especialmente os jovens de baixo poder aquisitivo a conseguirem a carteira nacional de habilitação (CNH) de forma gratuita, gerando mais oportunidades de emprego e renda para esta população.



O governador Belivaldo Chagas disse que que o Estado deve assegurar a cerca de 1200 beneficiários por ano a dispensa do pagamento dos custos de exames de aptidão física, mental e psicológica; da emissão e obtenção da Permissão Para Dirigir (PPD); dos valores relativos à realização dos cursos teóricos e práticos de direção veicular, além dos custos das provas teóricas e práticas nas categorias A e B.



Segundo Belivaldo Chagas, o investimento estimado do “nosso Governo no CNH Social é de mais de R$ 1,6 milhão, beneficiando residentes em Sergipe cuja renda familiar mensal seja igual ou inferior a dois salários mínimos, e que estejam ativos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Mais uma ação para gerar maior empregabilidade aos nossos jovens”!