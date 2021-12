Capitão Samuel: “Banheiro coletivo é uma indecência. Tem que ter de menino e menina

O deputado estadual capitão Samuel, criador e idealizado do Batalhão da Restauração, órgão que atende e assiste a dependentes químicos, se mostrou indignado com a informação da instalação de banheiros coletivos nas escolas públicas do estado de Sergipe.

Nesta segunda-feira (06) durante entrevista ao radialista Carlos Ferreira, no jornal da Rio 2ª edição, capitão Samuel defendeu o Projeto que proíbe execução de música com apelo sexual e apologia às drogas, nas escolas públicas. “Vamos trabalhar para aprovar esse projeto e garantirmos que nossos jovens se afastem das drogas”, disse o deputado.

Samuel falou ainda sobre a instalação de possíveis banheiros coletivos, onde meninos e meninas usariam o mesmo espaço. “Isso é uma indecência, safadeza de quem quer acabar com a família. Banheiro tem que ter de menino e menina”, afirmou.