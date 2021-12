CMA aprova PL em homenagem ao Ex-Deputado Estadual Reinaldo Moura

Por David Rodrigues

O plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovou, por unanimidade, na manhã desta terça-feira, 07, em caráter de urgência, o PL nº 300/2021 de autoria do vereador Professor Bittencourt (PCdoB) que denomina a Avenida Deputado Reinaldo Moura, a artéria que liga as atuais avenidas Enoque Souza e João Batista Costa, situada entre as avenidas Silvério Leite Fontes e José Alves Sobrinho Barreto, nos bairros Marivan e 17 de março. Essa é uma homenagem ao Ex-Deputado Estadual e Ex-Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Reinaldo Moura, que faleceu aos 77 anos no dia 11 de novembro.

“Reinaldo Moura foi um querido homem público não apenas no campo da política, mas da comunicação, do entretenimento, uma figura que Sergipe aprendeu a admirar, respeitar e que no campo da política, em especial, se notabilizou por alguns aspectos: pela sua capacidade de agregar amigos, pela sua capacidade de dentro da diversidade e das possibilidades no campo da política, ser alguém que sempre conseguia construir um consenso e interlocuções de modo a valorizar a política na sua mais alta dimensão”, destacou.

Bittencourt agradeceu aos demais parlamentares por terem acatado a votação em caráter de urgência e destacou a importância da homenagem.

“Era grande o interesse do parlamento para ter aprovado a urgência. Quero agradecer aos parlamentares por terem acatado que a urgência chegasse a essa Casa e que pudéssemos trazer esse projeto para a avaliação deste parlamento. Essa é uma homenagem muito justa a essa figura pública, extraordinária, querida e inteligente”, finalizou.