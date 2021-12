Comitiva formada por prefeito, vice e vereadores de Brejo Grande discute cobrança da taxa de esgoto

Atendendo a ofícios protocolados pelo prefeito de Brejo Grande, Clysmer Ferreira, e pelo presidente da Câmara Municipal, Luiz Carlos dos Santos, uma comitiva de vereadores esteve reunida com o diretor Comercial da DESO, Carlos Alberto Coutinho, nesta terça-feira, 7. Acompanhados do gestor municipal e da vice-prefeita Edivânia Ramalho, eles colocaram em discussão a cobrança da taxa de esgoto, que tem gerado reclamações por parte da população.

Durante a reunião, a comitiva questionou quais foram os critérios utilizados para cobrança, tendo em vista que o valor de 80% sobre a conta de água é bastante alto e dificulta o pagamento pelo serviço. A respeito desta questão, a DESO informou sobre a tarifa social, que reduz pela metade a taxa de esgoto.

Para beneficiar os munícipes com essa iniciativa, a Prefeitura de Brejo Grande, através das Secretarias de Assistência Social e de Saúde, irá promover uma ampla campanha com objetivo de cadastrar o máximo de famílias que se encaixarem no perfil da tarifa social. Esse trabalho será feito na sede, onde a cobrança da taxa está sendo realizada.

Aproveitando a presença do diretor de Operação e Manutenção da DESO, Carlos Anderson, a comitiva relatou que os moradores da sede do município reclamam da falta de manutenção da estação de tratamento da companhia, que está jogando a descarga do filtro nas ruas da cidade, causando alagamentos e transtornos.

Eles também registraram as queixas da população dos povoados Brejão e Saramén. De acordo com os moradores dessas localidades, a qualidade da água fornecida pela DESO é ruim, apresentando aspecto e gosto de ferrugem. Após ouvir os gestores e vereadores, o diretor de Operação e Manutenção afirmou que companhia irá verificar ambas as situações a fim de solucionar os problemas expostos.

