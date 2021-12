CVV Aracaju comemora 15 anos de existência na próxima sexta

O Centro de Valorização da Vida (CVV) de Aracaju completa neste mês de dezembro 15 anos de existência prestando serviços de prevenção ao suicídio às pessoas que precisam de apoio emocional. A data será comemorada na próxima sexta-feira (10), às 14h, no Auditório da Escola do Legislativo, no Palácio fausto Cardoso, Centro de Aracaju.

A cerimônia é aberta ao público e contará com a solenidade de entrega da placa “Amigo do CVV” a personalidades que contribuíram para a manutenção do serviço de prevenção do suicídio em Sergipe.

“Estamos muito felizes em comemorar 15 anos de existência do nosso serviço em Aracaju, um serviço tão necessário e que se mostrou fundamental, especialmente durante o período da pandemia. O CVV é formado por pessoas comuns, como eu e você, que decidiram se tornar voluntárias e se prepararam para acolher o outro através de uma escuta amiga, atenciosa e sincera. Não é um trabalho fácil, mas seus resultados são sempre engrandecedores”, afirma Erna Barros, coordenadora do CVV Aracaju.

O CVV

O CVV, instituição que existe há mais de 60 anos no Brasil, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo pelo telefone 188, email e chat 24 horas, todos os dias.

www.cvv.org.br

Se precisar conversar, ligue 188.

Falar é a melhor solução.

