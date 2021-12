Deputados se reúnem com os representantes das empresas Sunoak e Elektsolar

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo, e os deputados estaduais Jeferson Andrade e Luciano Pimentel, receberam no gabinete da presidência o prefeito da cidade de Itabaianinha, Danilo de Joaldo, e representantes das empresas Sunoak e Elektsolar.

Na oportunidade, o executivo de operações da Sunoak, Danilo Torres, explicou que foi apresentado aos deputados um estudo de viabilidade sobre a possibilidade do aproveitamento do lixo para a geração de energia em Sergipe.

“Além de produzir energia, é um incentivo a região a partir de um estudo realizado que trará benefícios para todos, principalmente para aquelas pessoas que estão no lixão e, hoje, não são inclusas na parte social. Essas pessoas serão incentivadas com um treinamento e um estudo de capacitação para fazer parte do negócio. Elas poderão ter as carteiras de trabalho assinadas e registrados em uma inclusão social”, reforçou um dos pontos do estudo.

O prefeito do município de Itabaianinha, Daniel de Joaldo, observou que a energia é um dos grandes problemas do país.

“Diariamente ouvimos nos jornais que a qualquer momento podemos ter um problema na falta de energia. O lixo é uma saída, além da energia fotovoltaica. Essas novas alternativas que estão vindo é para somar e o estado de Sergipe é pequeno e pode sair na frente dos demais. Temos interesse de resolver esse problema da energia, como também dos lixos aqui no estado”, disse.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira