Eduardo Lima participa de reunião com a Secretária da Saúde

Na tarde desta segunda-feira, 6, o vereador e presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Câmara Municipal de Aracaju, Eduardo Lima (Republicanos), esteve reunido com a Secretária da Saúde do Estado, Mércia Simone Feitosa.

Na pauta do encontro tratou-se sobre o avanço da construção do Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil (CRAI), unidade que está sendo construída em anexo à Maternidade Nossa Senhora de Lurdes na zona Norte da cidade e que será um marco na assistência as vítimas desse tipo de violência em Sergipe.

Ainda na oprtunidade, cogitou-se sobre uma possível parceria entre o novo Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, (antiga Maternidade Hildete Falcão Batista), localizado no bairro José Conrado de Araújo e o Grupo de Apoio a Criança com Câncer (GAAC). O grupo desenvolve um grande trabalho dando todo um suporte em prol das crianças que estão passando por tratamentos de doenças hematológicas, ofertando assistência biopsicossocial e material, garantindo a eles o direito à saúde e a vida num momento tão delicado.

“Há uma grande necessidade de avançarmos no sistema de garantia dos direitos das Crianças e Adolescentes através dessas ferramentas já disponíveis no município e estado” destacou o parlamentar.

