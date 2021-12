Erradicação do trabalho infantil é tema de encontro intersetorial em Simão Dias

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, realizou na manhã desta terça-feira, 7 de dezembro, na quadra poliesportiva do Conjunto Centenário, o Encontro Intersetorial em Combate ao Trabalho Infantil em Simão Dias.

O encontro ocorreu sob o tema: ‘Desafios & Perspectivas das Políticas Públicas na Erradicação do Trabalho Infantil’ e reuniu a primeira-dama Cláudia Cristiane, os secretários de Inclusão, Marcos Oliveira e de Agricultura, André Valadares, o vereador Abraao Conceição, além dos trabalhadores da Assistência Social, Saúde, Educação, conselheiros tutelares e demais operadores do sistema de garantias de direito.

O objetivo do evento girou em torno de repactuar as ações da rede e fortalecer os programas conjuntos voltados ao tema, inclusive durante o encontro, um protocolo intersetorial foi atualizado e reafirmado, e que integra a programação das ações de combate ao trabalho infantil promovidas pela gestão municipal.

Na ocasião, foram discutidos temas voltados aos Marcos Normativos sobre o Trabalho Infantil; Conceitos Básicos acerca do Trabalho Infantil; Formas e Consequências do Trabalho Infantil (Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP); Panorama do Trabalho Infantil: Internacional; Nacional: Regional; Estadual e Local; O Papel do Sistema de Garantia de Direitos – SGD na Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil; Intersetorialidade e as Políticas Sociais voltadas para a Infância: Assistência Social, Saúde e Educação; Ações Intersetoriais de Enfrentamento ao Trabalho Infantil; Trabalho de Crianças e Adolescentes: Os desafios da intersetorialidade; Quais as estratégias atuais para erradicação do trabalho infantil: Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Jovem Trabalhador; Canal de Denúncia – 181 e Agenda Intersetorial: instaurar novas rotinas de mobilização, identificação, proteção, responsabilização e monitoramento.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias