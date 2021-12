Feriado será de tempo nublado sem ocorrência de chuvas

Temperaturas atingirão 33,8ºC no interior do estado

Quem deseja aproveitar o feriado em homenagem a Nossa Senhora da Conceição na capital Aracaju, nesta quarta-feira, 08, praticando atividades de lazer ao ar livre, poderão fazê-lo sem preocupar-se com precipitações, já que o tempo parcialmente nublado que predomina desde as primeiras horas desta terça-feira, permanecerá no decorrer das próximas 48 horas.

Ainda nesta terça-feira, 07, o tempo continua predominantemente nublado nos oito territórios sergipanos, com incidência de chuvas rápidas e pontuais, sem valores consideráveis. As temperaturas oscilarão entre 23,6°C e 30,1°C no litoral e entre 20,9°C e 32,9°C. no interior.

Para quem pretende ir às praias do litoral sergipano no feriado do dia 08, o tempo se manterá parcialmente nublado e os termômetros irão variar entre 23,7°C e 30,1°C. Já no interior, a temperatura mínima será de 22,0°C e a máxima de 33,2°.

Na quinta-feira, 09, o tempo prossegue parcialmente nublado durante todo o dia, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. No litoral, as mínimas giram em torno de 23,5°C e as máximas em 30,7°C, enquanto no interior sergipano, a mínima será de 22,1°C e a máxima atingirá 33,8°C.