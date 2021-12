Gestantes e puérperas vacinadas com a Jansen podem tomar a dose de reforço da Pfizer

As gestantes e puérperas que foram imunizadas com a vacina contra a Covid-19, Jansen (dose única), após cinco meses da data da aplicação, devem tomar a dose de reforço da vacina Pfizer. A nota técnica foi enviada pelo Ministério da Saúde (MS) à Secretaria de Estado da Saúde.

As mulheres gestantes e puérperas dos municípios sergipanos devem procurar os pontos de vacinação dos municípios. A SES orienta à população que precisa completar a imunização, ficar atenta ao prazo. As informações sobre locais e datas de vacinação estão sendo divulgadas constantemente pelos municípios em suas redes sociais. Em caso de dúvida, os usuários também podem procurar as Unidades Básicas de Saúde para obter informações. A Secretaria enfatiza a necessidade de todos os sergipanos completarem o esquema vacinal.

Outra recomendação do Ministério da Saúde é que a dose de reforço (segunda dose) nas demais pessoas que tomaram o imunizante Jansen, deve ter uma segunda aplicação com o mesmo imunizante. A SES aguarda o envio das doses para repassar aos municípios.

Foto SES