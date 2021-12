Goretti Reis destaca pautas e programação da Conferência da Unale

A deputada Goretti Reis (PSD) usou o pequeno expediente da sessão plenária desta terça-feira, 07, para destacar a importância da 24ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O evento foi realizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na última semana de novembro.

A parlamentar falou que as pautas e a programação do evento foram bem escolhidas porque são momentos atuais, falando sobre as dificuldades econômicas que os estados estão vivendo durante a pandemia do novo coronavírus. Ela apontou a palestra realizada pelo Sebrae como a melhor do encontro.

Durante o evento, Goretti Reis foi reconduzida ao cargo de secretária estadual de Sergipe na Unale. As declarações ocorreram durante a sessão da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira