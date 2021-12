Janier Mota, em carta aberta, anuncia que não disputará reeleição em 2022 e relata os motivos

Em carta aberta ao povo de Sergipe, publicada nesta terça-feira (07), a deputada estadual Janier Mota (PL) comunicou que não disputará a reeleição em 2022, alegando que “chegou a hora de cuidar também da saúde, de minha família e dos negócios”. Ela deixa claro que vai continuar ajudando, mas que não seja através da política.

A decisão de Janier Mota surpreende a classe política, em razão do seu trabalho e de ações que demonstravam interesses da parlamentar em disputar vaga na Câmara Federal ou, ainda, tentar encaixar seu nome para vice-governadora nas eleições do próximo ano, tendo seu nome citado por setores da base aliada ao Governo.

Em sua carta, a deputada Janier Mota diz que não pode deixar de agradecer ao governador Belivaldo Chagas (PSD) “pela disponibilidade em ouvir e atender as demandas e reivindicações da população, pois através das minhas indicações foi possível trazer mais esperança ao povo sergipano em tempos tão difíceis”.

A Carta na Integra

“A vida é feita de escolhas e atitudes, durante toda minha vida sempre tive a coragem de tomar decisões importantes. Quando ingressei na vida pública em 2016, como vice-prefeita na cidade Itabaianinha, sempre tive como missão a sensibilidade de trabalhar para todos, principalmente para os que mais precisavam de ajuda.

A vida pública não é uma tarefa fácil, principalmente, quando a pessoa é comprometida com a verdade e tem o máximo de respeito pelo povo. Como vice-prefeita, dei minha contribuição, onde compreendi que para continuar ajudando em outros setores e segmentos seria necessário ocupar um outro cargo, uma nova posição, foi quando assumi o desafio de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa para Deputada Estadual.

O projeto graças a Deus deu certo e nós conseguimos alcançar o objetivo, onde começamos a trabalhar desde o primeiro momento. Estou exercendo a Presidência da Comissão de Saúde, onde apresentei diversos projetos, cobramos melhorias, reivindicamos obras, apresentamos proposituras e indicações. Graças a Deus, grandes vitórias alcançamos.

Contudo, chegou a hora de continuar ajudando não mais através da política, mas, da forma como sempre eu e minha família ajudamos, chegou a hora de cuidar também de minha saúde, de minha família e dos negócios.

Venho comunicar ao Povo Sergipano que não disputarei nenhum cargo político em 2022, porém, no que for possível e com a graça de Deus continuarei sim a ajudar como sempre fiz juntamente com minha família ao povo de Sergipe. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de realizar o sonho de servir a “minha gente” com todas as minhas forças durante minha legislatura na ALESE, em especial, aos meus amigos e familiares que sempre estiveram ao meu lado nesta jornada.

Aos companheiros de vida pública e a todos aqueles que depositaram o seu voto de confiança no meu mandato, quero externar minha profunda gratidão, com a certeza que lutei e luto com todas as minhas forças por um Estado mais próspero e justo para todos.

Não posso deixar de agradecer ao Governador do Estado de Sergipe pela disponibilidade em ouvir e atender as demandas e reivindicações da população, pois através das minhas indicações foi possível trazer mais esperança ao povo sergipano em tempos tão difíceis.

Na pessoa do Secretário Felizola não poderia me furtar de agradecer a todos os secretários de Estado que também se colocaram à disposição do meu mandato para ouvir os anseios da população e procurar resolver as demandas com respeito e comprometimento.

Não deixo a política com nenhum tipo de ressentimento ou mágoa, mas com o espírito livre que combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé, a integridade e honestidade. Trabalhei e fiz tudo que estava ao meu alcance. Em meio a pandemia, distribuímos emendas para combater esse vírus destruidor, enfrentamos de frente nos hospitais com ações importantes, principalmente, nos hospitais de Itabaianinha e Nossa Senhora da Glória.

Importantes obras conseguimos por meio de nossa representação. Estão aí as rodovias em fase de finalização. Eu aprendi que a verdadeira política se faz com pessoas, com amor, com fé, com entendimento e acima de tudo com respeito ao próximo. Enfim, encerrarei o mandato em janeiro de 2023, mas continuarei sendo a mulher pública Janier Mota que reconhece suas origens, que ama todo Sergipe e que sempre terá como propósito de vida, servir ao próximo com amor e dedicação.

Janier Mota – Deputada Estadual”