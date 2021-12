Luzes natalinas da Sementeira e da Orla da Atalaia são acesas

A Prefeitura de Aracaju deu início, na noite desta segunda-feira, 6, a mais duas etapas do Natal Iluminado 2021. O prefeito Edvaldo Nogueira acendeu as luzes que compõem a decoração natalina do Parque Governador Augusto Franco, popularmente conhecido como Parque da Sementeira, e da Orla da Atalaia, dando aos aracajuanos e turistas novos pontos de contemplação com diversos atrativos. No Parque da Sementeira, o projeto foi, mais uma vez, elaborado em parceria com o grupo Energisa, e conta, este ano, com sete milhões de pontos de luz, além de uma árvore flutuante, de 12 metros, e a locomotiva do Papai Noel, como grande atrativo. Na Orla da Atalaia, são mais de 110 peças instaladas em toda a extensão da avenida, pela administração municipal, além de diversos elementos, como a iluminação dos Arcos.

“Estou emocionado porque temos feito o melhor que podemos para melhorar a vida da nossa população. Este Natal tem um significado especial e, de igual modo, o Natal Iluminado simboliza esse significado, que é o nosso agradecimento a Deus, a esperança de que sairemos deste momento de dificuldade e a nossa preparação para a retomada e o estímulo ao turismo. Por isso, fizemos um esforço gigantesco para iluminar toda a cidade”, destacou Edvaldo, ao acender as luzes do Parque da Sementeira.

O gestor ressaltou que, em 2021, o Natal Iluminado se expandiu para diversos pontos da cidade, “espalhando o clima natalino por toda a capital”. “Temos decoração no Centro, nas principais avenidas, aqui na Sementeira, na Orla e, até o final da semana, teremos na Orla Pôr do Sol. E fazemos isso para celebrar a vida, por termos chegado até aqui e por superarmos este momento no qual perdemos tantos entes queridos, nestes dois anos de luta contra um inimigo invisível. Não podemos esquecer tudo o que passamos, mas precisamos encher nosso coração de esperança e coragem”, enfatizou o prefeito.

O diretor-presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Carlos Currais, que acendeu as luzes do Parque da Sementeira ao lado do prefeito Edvaldo, ressaltou que o projeto deste ano foi elaborado com foco em garantir a segurança dos visitantes. “Tudo foi preparado com muito carinho, amor e atenção aos detalhes, para que as pessoas possam estar aqui, com todo o cuidado sanitário necessário. Por isso, projetamos peças grandes, que podem ser vistas de longas distâncias. Este é o quinto ano consecutivo da parceria entre Prefeitura e Energisa e estamos muito felizes com o resultado, já que, a cada ano, buscamos superar as expectativas”, salientou.

Parque da Sementeira

Para ornamentar o Parque da Sementeira, foram utilizados sete milhões de pontos de luz. A decoração natalina conta com elementos flutuantes, como a árvore de Natal de 12 metros, além de caixas de presentes e Reis Magos. O projeto inclui, ainda, a Casa do Papai Noel Interativo, um presépio dourado, cinco pórticos, 10 árvores estilizadas e anjos em tecnologia tridimensional, um trenó com lâmpadas, simulando o movimento das renas, e a locomotiva do Papai Noel.

Orla da Atalaia

Já na Orla da Atalaia, o projeto decorativo foi custeado pela própria administração municipal e conta com uma árvore de 12 metros, iluminação dos Arcos, peças de solo, entre outros elementos natalinos. Também foram instaladas 110 peças iluminadas nos postes existentes em toda a extensão da avenida Santos Dumont, completando a decoração. Além da Orla da Atalaia, a Prefeitura também se responsabilizou por decorar as orlas Pôr do Sol e do Porto D’antas, e as principais avenidas da cidade – Beira Mar, Júlio César Leite, Euclides Figueiredo, Tancredo Neves, Hermes Fontes e o Morro do Urubu.

Ao todo, foram utilizadas 850 peças, em um investimento superior a R$ 2 milhões. “A cidade é uma só, por isso fizemos questão de iluminar todas as regiões. É uma maneira de unir a todos em torno de um sentimento único, de esperança, de crença no futuro”, reforçou o prefeito, ao acender as luzes na Orla da Atalaia. Edvaldo disse, ainda, que o Natal Iluminado é uma forma de celebrar o trabalho desenvolvido pela gestão municipal. “Comemoramos, neste momento, o que temos feito em favor da cidade, para melhorar a vida da nossa população”, afirmou.

O turista Luiz Carlos Mariano, que reside em São Paulo e está a passeio na capital sergipana, elogiou a decoração natalina da cidade. “Aracaju está linda. Estou completamente encantado, tanto com a organização da cidade, quanto pela decoração de Natal. A Prefeitura está de parabéns. Vou ficar por sete dias, mas já planejo retornar para desfrutar de mais tempo. De fato, é uma cidade que possui um gestor que, notadamente, se dedica à cidade”, declarou.

Sua esposa, Carmen Fernandez, também se disse “encantada” com o Natal Iluminado e com a capital sergipana. “Já estive em outras capitais do Nordeste, mas afirmo que, igual Aracaju, não tem. Sempre ouvi falar muito bem da cidade e pude constatar, desde que cheguei. O Natal Iluminado está lindo demais. Muito semelhante à decoração de Gramado. Todo esse encantamento está nos trazendo um sentimento especial, de esperança. Perdemos muitos entes queridos com a pandemia, e precisávamos sentir essa emoção novamente. Parabéns, de verdade, à Prefeitura e ao prefeito”, expressou a paulistana.

Natal Iluminado no Centro

No último dia 21 de novembro, a Prefeitura, Fecomércio/SE e Sebrae, juntamente com outros parceiros, deram início à primeira etapa do Natal Iluminado 2021. Foram decoradas as praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso, além de outros pontos do Centro da capital, em um investimento de mais de R$2 milhões. O projeto decorativo conta com 4,5 milhões de pontos de luz, o maior desde o início da parceria. A grande novidade deste ano é a Parada “Um Sonho de Natal”, um desfile com apresentações de músicos, atores circenses e grupos do Sesc.

Acompanharam o acendimento das luzes a vice-prefeita, Katarina Feitoza, o deputado federal, Laércio Oliveira, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, José Augusto Pereira, o superintendente de Redes da Caixa Econômica Federal, Ismael Boaventura, os vereadores Vinícius Porto (vice-presidente da Câmara), Soneca, Isac Silveira, Ricardo Vasconcelos, Sargento Byron, Fabiano Oliveira, Pastor Eduardo Lima, Pastor Diego, Antônio Bittencourt, Sávio Neto de Vardo, além de secretários municipais e da população.

Foto: Ana Lícia Menezes