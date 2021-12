Ônibus escolar perde freio em Santa Luzia e quase derruba casa

Os moradores do centro de Santa Luzia do Itanhy, na região sul de Sergipe, ficaram em pânico no início da tarde desta terça-feira, 7, quando um ônibus escolar “Caminho da Escola”, perdeu freio, e desgovernadamente desceu uma ladeira e quase derrubava uma casa na Rua Barão do Rio Branco.

De acordo com informação de um popular, o ônibus estava estacionado na frente da prefeitura, quando de repente saiu sozinho e quem estava por perto começou a gritar. “Ninguém sabe como aconteceu isso, parece um mistério”, disse uma moradora.

O motorista do ônibus, segundo uma testemunha, quando viu o ônibus descendo, saiu correndo para tentar controlá-lo, mas não conseguiu e o veículo só parou porque tombou na fachada frontal do imóvel, que não morava ninguém.

A redação da Tribuna Cultural tentou conseguir o contato do condutor do ônibus, para saber do que foi ocasionado o incidente, mas ninguém quis informar.

A Tribuna Cultural