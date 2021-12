“Organização Criminosa”, diz deputado sobre Consórcio Nordeste

Durante entrevista ao jornalista Ewerton Júnior na manhã desta terça-feira, 07, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, voltou a falar da sua insatisfação com o Consórcio Nordeste, nomeando o grupo como “organização criminosa”.

“Está cada dia mais comprovado que o Consórcio Nordeste é uma organização criminosa. Exemplo disso é o vídeo do presidente da CPI da Covid no Rio Grande do Norte, Kelps Lima, que eu postei em minhas redes sociais, e convido a todos que vejam (@rodrigovaladares_), onde ele disse de maneira muito clara que o Consórcio Nordeste não fez mais coisas erradas, porque na primeira tentativa já deu todo esse escândalo”, pontuou.

Ainda de acordo com o parlamentar, as denúncias existentes contra o Consórcio e o lastro comprobatório de documentos e depoimentos é algo verdaderamente chocante. Dentre estes, está a petição de aumento do valor inicialmente cobrado pela empresa contratada. “Os respiradores custavam 15 mil reais e eles pediram para que houvesse um sobrepreço e fosse cobrado 150 mil reais. Já tem depoimento dentro da CPI da Covid do Rio Grande do Norte informando que metade desse dinheiro superfaturado seria para propina”, esclareceu.

“Você já viu alguém fazer uma compra e pedir para cobrar mais caro? Eu já vi pechinchar para pagar mais barato. Agora pegar o dinheiro sofrido do povo do Nordeste para dar propina a esses governadores e gestores da organização criminosa que é o consórcio Nordeste?”, complementou.

Questionado sobre a participação de todos os gestores e governadores no esquema envolvendo o Consórcio Nordeste, o deputado afirmou que, se não foi ativamente, foi passivamente. “Se não foi por ação, foi por omissão. Quando estourou o escândalo, nenhum governador, incluindo o de Sergipe, apontou a sua artilharia para o Consórcio Nordeste e exigiu que fosse esclarecido essas questões”, disse.

Finalizando, Rodrigo reiterou que investigar todas estas questões eram uns dos motivos pelo qual ele votou a favor da CPI no Estado. Para ele, a injustiça e irresponsabilidade com a saúde da população devem ser urgentemente reparadas.

Por Luísa Passos