PC de Sergipe colabora com prisão de suspeito de homicídio que estava foragido em Santa Catarina

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) da Polícia Civil de Sergipe auxiliaram na prisão de um suspeito de homicídio procurado pela polícia baiana. O homem foi localizado hoje, 6, em Santa Catarina.

No início da tarde desta segunda-feira, policiais civis de Santa Catarina cumpriram dois mandados de prisão por crime de homicídio contra Pedro Luiz da Silva Conceição, 25, mais conhecido como “Pedro das Cachorras”. Pedro foi localizado na região metropolitana de Florianópolis.

O suspeito era investigado pela Polícia Civil da Bahia por envolvimento com uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e na prática de homicídios. Pedro era um dos principais líderes da facção que age nos municípios de Nova Soure, Crisópolis, Cipó e Olindina, estado da Bahia.

Durante investigações, policiais baianos da 21ª CIPM e do 5° Batalhão constataram que Pedro não encontrava-se mais na Bahia e que havia fugido para Sergipe. Após troca de informações com os policiais civis de Sergipe, foi comprovado que o rapaz esteve foragido no estado e morava na região metropolitana de Aracaju, porém, havia fugido novamente há poucos meses e estava em Santa Catarina.

Após informações repassadas por policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) da PCSE, dando conta da nova localização do investigado, o homem foi detido em Santa Catarina.

A partir de agora, Pedro está à disposição da Justiça, e deverá ser transferido para o estado da Bahia.