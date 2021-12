Polícia Civil divulga identificação dos três autores do latrocínio em lava a jato no município de Nossa Senhora do Socorro

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) divulgou, nesta terça-feira (7), que identificou os três homens que participaram do latrocínio que vitimou José Marcos Menezes dos Anjos, proprietário de um lava a jato localizado no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com a delegada Thereza Simony, eles foram identificados como José Cleiton Conceição da Silva, conhecido como “Cleitinho”; Evaldo Gonçalves Lima, o “Galego”; e José Juliano Silva Soares, o “Chuck”. Os três investigados são moradores de Nossa Senhora do Socorro.

Conforme o procedimento investigativo, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo feitos por um dos suspeitos, que chegou ao local em um veículo Ford Fiesta, de cor vinho e de placa HZN-3425. Após o crime, os autores da investida fugiram do local.

“A partir da divulgação das imagens do veículo utilizado no crime, a Polícia Civil recebeu vários disques-denúncias que possibilitaram que as equipes policiais chegassem à identificação dos suspeitos do latrocínio”, acrescentou a delegada Thereza Simony.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias que possam levar às localizações de José Cleiton Conceição da Silva, Evaldo Gonçalves Lima e José Juliano Silva Soares sejam repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP