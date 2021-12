População da Barra dos Coqueiros está revoltada com suposta notícia de mudança, afirma Adailton

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na manhã desta terça-feira, 07, para pedir aos colegas parlamentares que não acatem o Projeto de Lei, propondo a mudança do nome do município da Barra dos Coqueiros para João Alves Filho, de autoria do deputado Capitão Samuel (PSD).

O parlamentar destacou que não tem conhecimento do PL com essa natureza na Casa Legislativa, mas anunciou que a população barracoqueirense não aceita a conversão e está revoltada com a notícia.

“Os vereadores já fizeram uma moção contra Capitão Samuel que tem em mente essa tentativa de mudar o nome da Barra dos Coqueiros. Então, quero falar aqui e pedir aos colegas que se existir esse PL na Alese, que não coloquem para frente, pois o nome do município faz parte da História de Sergipe e foi dado em virtude de os portugueses ao navegarem até à costa sergipana, precisavam de sinalização e plantaram os coqueiros para se localizarem melhor”, ressaltou.

Foto: Jadilson Simões

Por Assessoria do Parlamentar