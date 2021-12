População de Aracaju precisa de “reajuste zero” na passagem de ônibus em 2022, defende vereadora

Em discurso durante sessão da Câmara Municipal de Aracaju nesta terça-feira, 07/12, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) se posicionou contra qualquer possibilidade de reajuste da tarifa de ônibus na cidade no próximo ano.

“Sabemos que todo início de ano sempre volta a discussão sobre aumento da passagem de ônibus, e entendo que precisamos nos antecipar na defesa de que não haja reajuste”, afirmou.

Para Ângela, o aumento do desemprego e da perda de renda pelas famílias já têm causado impactos gravíssimos. “Estamos falando de uma cidade que está com 20% da população desempregada e que as famílias veem o seu poder de compra cada dia menor. Então não podemos permitir mais uma perversidade contra essas pessoas”, disse.

A parlamentar se manifestou também sobre o Projeto de Lei, elaborado pela Prefeitura de Aracaju, que propõe a revogação da taxa de gerenciamento da SMTT, que é embutida no valor da tarifa.

“Apesar do prefeito seguir ignorando e não dialogando com a bancada de oposição, eu entendo como muito importante a iniciativa. Ao mesmo tempo, a revogação desta taxa não pode ser justificativa para minimizar um possível reajuste. O que a cidade de Aracaju precisa é de reajuste zero e esse deve ser um compromisso assumido pela Prefeitura e pela Câmara”, acredita.

Foto: César de Oliveira

Por Paulo Victor Melo,