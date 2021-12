Prefeito de Muribeca realiza entrega de uniformes para times

O Prefeito da cidade de Muribeca, Mário de Sandra, realizou no último domingo (05), a entrega de novos uniformes para 14 times de futebol amador do município. A ação faz parte de um pacote de investimentos da Prefeitura para incentivar a prática esportiva e valorizar o esporte local.

Além da entrega de uniformes (camisetas e calções) que beneficia times da sede do município e dos povoados, a Diretoria de Esportes em parceria com a sala do empreendedor Chico Araújo de Muribeca, está formalizando os times para facilitar o acesso deles a recursos, seja público ou privado.

O Prefeito Mário destacou o trabalho da gestão para que o esporte de Muribeca volte a ter destaque. “É com essas ações, investimentos e parcerias que conseguiremos avançar nessa área tão importante que é o esporte. Seja na quadra, no campo e nas ruas, a mão do Poder Público estará lá para apoiar.” Destacou.

Fonte e foto assessoria