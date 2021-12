Prefeito de Salgado sanciona lei que implanta Programa Jovem Estagiário

Nesta terça-feira, 7 de dezembro, o prefeito Givanildo Costa sancionou a lei nº 763/2021 que implanta no município de Salgado o Programa Jovem Estagiário. O principal benefício da norma são as vagas de estágio remunerado que serão disponibilizadas em algumas secretarias municipais para estudantes do município.

Em breve, a Prefeitura de Salgado vai realizar um processo seletivo que abrirá vagas para jovens salgadenses que cursam o ensino médio, técnico e superior. É uma ótima oportunidade para os futuros profissionais que estão se capacitando, buscando experiência e oportunidade no mercado de trabalho.

“É com compromisso e trabalho que estamos lutando para dar oportunidades aos jovens do nosso município que lutam e buscam um futuro melhor”, afirmou o prefeito Givanildo Costa.

A estudante do nono período de Enfermagem, Pâmella Karoliny Lima, destacou as oportunidades que os jovens vão ter com o Programa Jovem Estagiário. “Esse programa é muito bom porque permite que os jovens da nossa cidade tenham a oportunidade de fazer um estágio remunerado tendo a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho”, destacou.

