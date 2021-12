Prefeitura de Aracaju inicia pagamento do auxílio financeiro do programa Professores On

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), iniciou o pagamento do auxílio financeiro de R$5 mil do programa Professores On, destinado a subsidiar a compra de equipamentos eletrônicos novos de informática e/ou dispositivos móveis, uma forma de oferecer melhores condições para as aulas do sistema híbrido. Os pagamentos, realizados de maneira gradativa, começaram a ser efetuados aos docentes da rede começaram na sexta-feira (3).

Até agora, 305 professores, dos 1.314 previstos a serem contemplados, já receberam o pagamento, que é efetuado na conta bancária, poupança ou conta corrente, apresentada pelo beneficiário na hora da inscrição. A informação de que o auxílio já está liberado é enviada por SMS ou por email para o professor. O docente pode, ainda, acompanhar o processo ou verificar a liberação através do seu cadastro na plataforma AjuInteligente.

A liberação por parte do Departamento de Gestão de Pessoal (DGP) da Semed se dá ao final da análise e confirmação de todos os critérios e documentos cadastrados, como a adequação de termos de compromisso, a declaração pedagógica ou outros dados. A diretora do DGP, Daisy Cardoso, afirma que alguns docentes enviaram dados incompletos e a solicitação principal do órgão, agora, está sendo feita para o endereço correto.

“A maioria dos professores se cadastrou com o endereço faltando informação e precisamos desse endereço completo, inclusive com o CEP. Para quem não apresentou esta ou outras informações no cadastro, estamos entrando em contato, por email ou telefone, e solicitando. Além dos pagamentos realizados, temos também mais um lote de cerca de 100 professores liberados. Os benefícios estão sendo liberados aos poucos, já que o DGP está também com intensa demanda em relação a outros processos, como folha de pagamento, décimo terceiro e remoção a pedido”, explica Daisy Cardoso.

A Lei 5398/2021, que institui o Professores On, foi sancionada pelo prefeito Edvaldo Nogueira no dia 20 de setembro e idealizada para que cada educador efetivo do magistério municipal tenha acesso a equipamentos tecnológicos de ponta. O programa tem o intuito de assegurar condições dignas para que cada docente possa exercer, quando necessário e em virtude da pandemia, suas funções no sistema híbrido.

No total, o investimento da Prefeitura para este projeto corresponde a R$7,7 milhões, utilizando recursos da própria administração municipal. Serão contemplados professores efetivos do município, que estejam lotados em escolas da rede e no exercício da profissão. Além disso, mensalmente, será dada uma ajuda de R$70 para custeio de plano de internet, até dezembro de 2022.

Apenas não têm direito ao benefício professores que não estejam lotados nas escolas; que estejam afastados ou cedidos pela Semed; que estiverem em licença sem vencimento; ou em licença com vencimento, mas em afastamento superior a três meses.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA