Laranjeiras adapta formato do Encontro Cultural à pandemia

A Prefeitura de Laranjeiras, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo informa que, por conta do novo decreto governamental, a 47ª edição do Encontro Cultural irá acontecer de forma restrita, apenas com a programação do Simpósio, com debates realizados pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC), Funcap, autoridades, estudiosos e pesquisadores de todo o Estado. Assim como, terá a tradicional coroação da Rainha das Taieiras no dia 02/01/2022 e o circuito das exposições nos dias 07, 08 e 09/01/2022.

Ainda de acordo com o novo decreto governamental, estão autorizados, apenas, eventos privados, mas há restrições. Além disso, todos os participantes precisam ter recebido as duas doses contra a covid-19 ou apresentar teste negativo para a doença, com no máximo 48 horas de antecedência.

Tais medidas têm o objetivo de fechar o cerco à nova variante Ômicron, que já chegou ao Brasil. Contudo, a Prefeitura reafirma o seu compromisso de manter as nossas tradições e a valorização da cultura popular, pensando sempre no bem comum da nossa população.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.

Foto: Dira Reis.