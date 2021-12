Presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, recebe visita do conselheiro Flávio Conceição

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB) recebeu na manhã desta terça-feira, 7, a visita do engenheiro civil e conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheiro Flávio Conceição, que entregou o convite para a posse como presidente do TCE/SE, para o biênio 2022/2023. A solenidade de posse está marcada para a próxima sexta-feira, 10 às 9h30.

Também serão empossados os demais integrantes da futura Mesa Diretora: o conselheiro Ulices Andrade como vice-presidente e a conselheira e ex-deputada Angélica Guimarães, como corregedora-geral.

“Estamos aqui hoje para convidar o presidente Luciano Bispo, meu amigo pessoal com quem sempre aprendo e convidar os demais parlamentares da Alese, para a posse d nova mesa diretora do TCE na próxima sexta-feira às 10h”, ressalta Flávio Conceição.

O novo presidente do Tribunal de Contas de Sergipe acrescentou que a intenção para o biênio 2022/2023 é valorizar o jurisdicionado e aproximar mais o TCE da sociedade.

Por Aldaci de Souza