Propriá: polícias militar e civil não se intimidam com postagem

A frase acima foi postada com o único e deliberado propósito de chamar a atenção dos leitores, em especial do blog Extra Propriá, em razão de publicação recente onde um suposto jovem, covarde, haja vista, não ter coragem de se identificar, ameaça vandalizar as ruas da cidade.

Ressaltamos que a cidade de Propriá é composta por sua esmagadora maioria, por cidadãos de bem, honrados pais e mães de família.

Todavia, uma pequena parcela descompromissada com a ordem pública e com as legislações vigentes, tentam “dominar”, em vão diga-se de passagem, os espaços de sites e blogs locais, com mentiras e testemunhos favoráveis a crimes e atos criminosos.

A população propriaense está cansada desta minoria nociva, que , ‘antigamente”, tirava a paz dos cidadãos de bem.

Aos bravateiros, criminosos e defensores do ilegal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, em especial o 2° Batalhão e a delegacia regional de Propriá, aceitam o convite destes cidadãos de menor envergadura, e asseveram que “podem tentar a sorte, todavia, o azar será certo”.

Por derradeiro, enaltecemos o trabalho dos blogs e sites de notícias, que prestam um trabalho de relevância à sociedade.

Ao tempo em entendemos e defendemos os sigilos das publicações.

Todavia, os “medrosos” defensores do ilegal, são monitorados constantemente e certamente, este cidadão que enviou está frase, já foi preso ou teve parentes presos pelas polícias do município. Quem sabe não temos seus dados em nossos arquivos?

Fonte: Forças da Segurança Pública de Propriá