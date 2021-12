Sávio acompanha acendimento das luzes no Parque da Sementeira e Orla de Atalaia

Uma noite de muitas luzes e encantos marcou o dia 6 de dezembro, na capital sergipana, com o acendimento de mais de sete milhões de pontos de luzes no Parque da Sementeira e na Orla de Atalaia. O vereador Sávio participou dos eventos e celebrou a iniciativa da prefeitura.

“Vemos mais um espaço de encontro, confraternização e celebração do espírito natalino. Natal, em si, já é muito belo, muito rico e importante para a renovação da nossa esperança. Fico muito feliz em ver esses dois locais turísticos muito bem iluminados e enriquecidos com as ações da prefeitura”, externou.

Sávio também falou a importância de potencializar os espaços, como forma de contribuir na renda dos aracajuanos. “Agora, com o acendimento das luzes, mais geração de renda e oportunidade de um extra para dezenas de pais e mães. Diretamente ou indiretamente, ajuda e muito neste momento onde temos tantas dificuldades financeiras”, relatou o vereador, que parabenizou a gestão do prefeito Edvaldo.

“Não posso deixar de parabenizar, em nome dos aracajuanos, ao prefeito Edvaldo Nogueira, que tem fomentado este tipo de ação que favorece o turismo, o desenvolvimento e a qualidade de vida do nosso povo”, finalizou.

Por Marcos Simões