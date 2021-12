Senac abre quase 4 mil vagas para cursos da nova programação

A nova programação de cursos do Senac Sergipe para os quatro primeiros meses de 2022 está disponível para consulta, informações e matrículas em todos os Centros de Educação Profissional e também no site do Senac. Estão sendo abertas cerca de 3.800 vagas distribuídas em mais de 240 turmas, para os cursos que serão ministrados nas unidades de Aracaju, Lagarto, Itabaiana, Tobias Barreto e Nossa Senhora da Glória. As matrículas podem ser feitas na central de atendimento cada unidade e também online, com exceção dos cursos técnicos, cujas inscrições são presenciais.

Atento à missão de desenvolver pessoas e organizações para o mundo do trabalho através da educação profissional, o Senac promove a qualificação do trabalhador nas áreas de informática, beleza, saúde, gastronomia, produção de alimentos, gestão e negócios, comunicação, idiomas, infraestrutura e moda.

Dentre os diversos títulos já disponíveis estão Informática básica, Recursos avançados de Word e Excel, Design de sobrancelhas, Depilador, Limpeza de pele, Drenagem linfática manual, Oratória, Fotografia comercial com o celular, Porteiro e vigia, Estilista, além dos cursos técnicos em Logística, Enfermagem e Rádio e TV.

A programação completa será disponibilizada ao longo das próximas semanas, por isso é importante sempre acompanhar o site www.se.senac.br e as redes sociais do Senac Sergipe.

Laércio Oliveira, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac se diz entusiasmado a cada nova programação de cursos lançada. Ele classifica o Senac como uma porta de oportunidades e acredita que a busca por conhecimento e qualificação transforma a vida das pessoas.

“No Senac as pessoas têm a chance de vencer na vida a partir dos cursos que são ofertados. Basta apenas vontade e disposição de querer transformar sua vida. Aconteceu comigo e eu faço questão de compartilhar com todos”, declarou Laércio, que também já foi aluno da instituição.

Cursos novos

Na nova grade de cursos constam 17 opções de títulos novos. Dentre eles Agente de alimentação escolar, Culinária sem glúten, Shiatsu (massagem), Confeccionador de bijuterias, Visual mershandising, Massagem modeladora e turbinada, Copeiro hospitalar, Prevenção de perdas e desperdícios em estabelecimentos alimentares, e outros.

Para a diretora regional, Priscila Dias Felizola, as novidades na programação são fruto do empenho do Senac em acompanhar as novas tendências e necessidades do mercado e atender às demandas da população.

“Estamos sempre em busca de nos adaptar para atender às necessidades do público no que se refere à formação profissional e qualificação. Por este motivo, sempre trazemos muitas novidades a cada nova programação de cursos lançada. Essa é uma das características que fazem do Senac um Centro de Excelência em Educação Profissional”, declarou.

Além do site, os interessados podem obter mais informações através do telefone (79) 3212-1560, de segunda a sexta das 7h30 às 20h.

Foto assessoria

Por Helmo Goes