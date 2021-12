Senador Alessandro Vieira oficializa convite do Cidadania ao advogado Adir Machado

O senador Alessandro Vieira, presidente estadual do Cidadania, oficializou o convite para o advogado sergipano Adir Machado Bandeira se filiar ao partido. Durante encontro nesta terça-feira (07), Alessandro Vieira destacou a atuação qualificada do advogado, ainda que fora de partido. “A boa política, política de verdade, precisa de pessoas honestas e independentes, dispostas a realizar a mudança efetiva que nosso estado precisa. Adir Machado sabe que é na política que conseguiremos melhorar a realidade, e com esse convite de filiação ao Cidadania, buscamos fortalecer a construção coletiva em busca de alternativas para os sergipanos nas eleições de 2022”, ressalta Vieira.

Com sua participação cidadã, Adir Machado tem contribuído com o debate político sergipano. Em setembro, o advogado lançou o movimento ’07 de Setembro é Dia de PAZ’, com uma proposta de defesa do direito ao pluralismo e incentivo à construção política com diálogo. “Aquele clima de guerra e constante disputa não estava fazendo bem para o Brasil e estava afastando muitas pessoas que queriam contribuir com a política. Naquele momento surgiu o movimento pela paz, defendendo o diálogo como instrumento de realização política, como método da política. Sem diálogo não creio que a gente chegue em lugar algum. Esse movimento foi importante para mostrar que, sem agressões, conseguimos construir um caminho de diálogo”, pontua Adir.

O advogado foi filiado ao Partido Verde, com o qual foi candidato a vereador por Aracaju em 1996. Atualmente, trabalha na área do Direito Público, além de apresentar o programa Política Legal, na rádio Metrópole Aracaju. Adir Machado reconhece a importância do Cidadania em Sergipe e seu papel de oposição ao sistema político que está instalado no estado a mais de duas décadas. “Os parlamentares do Cidadania fazem mandatos sólidos em suas ações, reconhecidos pelo trabalho de oposição, mas sempre com muito respeito, diálogo, e alta qualidade legislativa. Acompanho de perto e tenho bom relacionamento com os deputados Georgeo Passos e Kitty Lima, além do vereador Ricardo Marques e do senador Alessandro Vieira, que na minha opinião é um dos principais legisladores da história política de Sergipe, em razão da qualidade e profundidade do debate que ele propõe. Fico muito lisonjeado com o convite do grupo”, relata.

Fonte e foto assessoria