Setor de Transporte segue se mobilizando para levar donativos

588 vidas serão beneficiadas com a doação de sangue coletada. É dessa forma que a ação Transporte Amor, do Natal com Mobilidade, chega aos Hospitais de diversas partes da Grande Aracaju. Isso porque a ação do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS) coletou 147 bolsas de diversos tipos de sangue.

Isso significa dizer que as doações salvarão diversos pacientes que estavam no aguardo para realização de procedimentos. Com o saldo da doação, diversas cirurgias, que estavam em aguardo pela falta de sangue, já foram liberadas graças às coletas feitas nos oito dias estabelecidos (de 20 a 27 de dezembro).

A cada três minutos, acontecia uma doação dentro das 15h de coleta. Como cada doação pode salvar até 4 vidas, foram 588 pessoas impactadas diretamente. De acordo com o presidente do Setransp e da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), Alberto Almeida, as entidades parceiras ficam felizes com o saldo da ação e reafirma a importância de ações como essa, para ajudar o próximo.

“Quarto ano do Natal com Mobilidade e segundo com a ação Transporte Amor e nós, do setor de transporte, queremos seguir não só a mobilidade urbana, como também contribuir com a sociedade civil promovendo o cuidado com a saúde. E seguimos para a terceira parte realizando a coleta de donativos para levar aos orfanatos e asilos, e dar mais esperança, amor e carinho nesse final de 2021”, comentou Alberto Almeida.

Como citado pelo presidente do Sindicato, o Natal com Mobilidade está arrecadando materiais para doação em orfanatos e asilos. São: brinquedos, roupas, sapatos, materiais escolares e produtos de higiene pessoal. Durante a ação, muitas pessoas levaram as doações para o local da ação, mas os pontos de coleta continuam até disponíveis até 09 de dezembro, nas garagens de ônibus e nas unidades do SestSenat, além da sede do próprio setor.

Além disso, o Natal com Mobilidade continua com os ônibus iluminados levando a lembrança do período natalino pela cidade, e estimulando mais esperança.

Junto com o Setransp, estão a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), Programa Ambiental Despoluir, a AracajuCard, o Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, o Sistema Fecomércio / Sesc/ Senac, o Grupo Modelo e a Viação Atalaia.

Fonte e foto Setransp