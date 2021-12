Shoppings Jardins e RioMar Aracaju abrem no dia 8 de dezembro

Segmentos de lazer e alimentação funcionam partir das 12 horas, grandes marcas das 13h às 21h e as demais lojas das 14h às 20h

Em virtude do feriado da padroeira de Aracaju, Nossa Senhora da Conceição, o horário de funcionamento dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju será diferenciado na próxima quarta-feira, 8 de dezembro. As praças de alimentação dos dois centros de compras e os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão, Madero, Senzai, Tio Armênio, Austrália e Azougue abrirão das 12h às 21h. Grandes lojas irão operar das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

As operações de lazer, como Game Station, Balacobaco e Puppy Play, funcionarão das 12h às 21h. O Cinemark irá operar normalmente com sessões a partir das 12h30. A programação completa está disponível no site cinemark.com.br.

No Shopping Jardins, o GBarbosa irá abrir das 7h às 20h e as clínicas Oftclin e Saúde Center estarão fechadas. No RioMar, o hipermercado Gbarbosa abrirá das 9h às 20h e a academia Smart Fit das 9h às 15h.

Atrações natalinas

Decoração interativa na Praça de Eventos Ipê; Encontros com Papai Noel, das 14h às 20h; Paradas de Natal, às quartas-feiras, das 17h às 18h; apresentação do Coral da Serra do Machado no Jardim Iluminado, às 19h da quinta-feira; Visita ao Jardim Iluminado, de sábado a terça-feira, das 18h às 21h; apresentação do musical infantil Natalândia no sábado, com sessões às 15h, 16h e 17h; e Balão dos Desejos com atendimento das 14h às 20h para doação de presentes a crianças e adolescentes do Oratório de Bebé integram as atrações desta semana do Natal dos Balões no Shopping Jardins.

Durante o feriado, o passeio ao RioMar ficará ainda mais divertido com as atrações preparadas para as crianças: nas praças de eventos Rio e Mar, brinquedos giratórios, balanços e escorregas estarão abertos das 12h às 21h. Na Casa dos Esquilos, Gigi, Théo, Teco e irão comandar o musical “Piquenique com os Esquilos”, que acontece em cinco sessões, sendo a primeira às 14h e a última às 18h30; para aproveitar a atração é necessário agendar previamente. Na Varanda do Papai Noel, o bom velhinho estará à espera da criançada, das 14h às 20h. Os clientes que irão doar brinquedos para as crianças da Servos e Servas da Santíssima Trindade, podem entregar a doação no CAC, das 12h às 21h.

Compre e ganhe

Neste final de ano, as compras nas lojas físicas e online dos empreendimentos podem valer presentes incríveis. Juntando R$ 300 em compras no Shopping Jardins, no período de 6 a 15 de dezembro, o consumidor ganha a um kit L’Occitane au Brésil da linha Mandacaru contendo 1 sabonete líquido de 250ml e 2 sabonetes cremosos de 75g. Basta cadastrar as notas fiscais na plataforma Shopping Jardins Online, aguardar validação e resgatar o presente no posto de trocas em frente a Óticas Pontual. Pedidos pelo site ou aplicativo Shopping Jardins Online têm valores dobrados para a promoção.

No RioMar, a promoção do final de ano aposta no Natal Mágico dos Esquilos. Por apenas R$ 30 e mediante apresentação de notas fiscais que somem R$ 200 em compras nas lojas físicas e nas operações do RioMar Aracaju Online, o cliente poderá levar para casa almofadas de pescoço em formato de esquilo. A campanha ‘Esquilo Conforto’ é válida para compras realizadas entre os dias 3 e 19 de dezembro e não há limite de resgate do brinde por CPF. A troca pode ser realizada ao lado da Central de Atendimento ao Cliente – CAC –, localizada no segundo piso do shopping. O posto de trocas funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Atendimento online

As plataformas shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br irão operar de acordo com os horários de funcionamento dos shoppings. Os canais de compras atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O prazo de entrega das refeições é de até uma hora e, para os da assessoria

