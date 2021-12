Urologistas se reúnem no Hospital Primavera para a realização de uma nova técnica cirúrgica

Sempre atento às melhores práticas da medicina, o Hospital Primavera realizou no dia 04/12, o Workshop Enucleação Endoscópica da Próstata (BipoLEP), considerada como padrão ouro no tratamento da obstrução causada pelo aumento do volume prostático, também chamado de HPB – Hiperplasia Prostática Benigna de próstata.

A HPB é o aumento da próstata, uma condição que é comum com o envelhecimento dos homens. Estima-se que ocorra em cerca de 50% dos homens de 51 a 60 anos. Contudo, pode chegar até 90% dos homens com mais de 80 anos. Como o canal uretral passa pelo meio da próstata, o aumento do órgão pode ocasionar problemas ou desconfortos urinários, necessitando de intervenção cirúrgica.

Essa técnica pode ser aplicada em todos os tamanhos de próstata, com excelentes resultados, sendo hoje a melhor técnica para próstatas com mais de 80 gramas e em pacientes que tomam medicação para anticoagulação do sangue, além de proporcionar benefícios, como, menor perda sanguínea durante o procedimento, rápida recuperação do paciente que muitas vezes pode ser liberado do hospital em 24 horas após o procedimento, melhor fluxo urinário e redução dos sintomas urinários por mais tempo, dentre outros.

Segundo o urologista Daniel Moser/SP, a Enucleação Bipolar é a técnica com melhor custo-benefício e menor curva de aprendizado, aliando eficácia, segurança e, acima de tudo, resultados de longo prazo superiores às demais técnicas transuretrais. Parabenizo o Hospital Primavera pela brilhante iniciativa em transmitir ao vivo a cirurgia direto do Centro Cirúrgico para o NEP (Núcleo de Eduçação Permanente), para que outros colegas acompanhassem todo o procedimento ”, ressalta o médico.

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia/Sergipe e coordenador do serviço de urologia do Hospital Primavera, Dr. Mário Henrique Tavares Martins, essa oportunidade da capacitação foi o pontapé para que possamos oferecer os benefícios desta nova técnica com segurança para os nossos pacientes. “Estou muito feliz e sempre à disposição para colaborar com os avanços da medicina”, concluiu.

