Acidente envolvendo dois carros de passeio deixa duas pessoas mortas e três feridos, em Itabaiana

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio, ssndo um Gol e um Corolla, deixou duas pessoas mortas e três feridos na BR-235, em Itabaiana, na noite desta terça-feira (07).

As informações são de que a colisão frontal foi registrada no Km 62 da BR-235, entre os povoados Matapoã e Terra Dura. Um casal que estava em um dos carros não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No outro carro, três pessoas, sendo um casal e uma criança se feriram e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente e vai investigar o que provocou a colisão entre os veículos.

Os corpos do casal foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

