Core apresenta balanço operacional das ações desenvolvidas pela PC

Em um café da manhã realizado na Academia de Polícia Civil (Acadepol), na manhã desta terça-feira (7), a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) apresentou os dados operacionais da unidade tática especializada da Polícia Civil, que atua fornecendo apoio às delegacias e departamentos no cumprimento de mandados de prisão de alto risco. O encontro também recebeu autoridades do estado e fez homenagens, como a entrega da medalha de reconhecimento à esposa e à mãe do delegado Marcelo Hercos.

De janeiro a setembro deste ano, a Core contabilizou 86 acionamentos. No período, foram cumpridos 90 mandados de prisão. A unidade tática especializada também fez a apreensão de R$ 12.445, 154 munições, 16 armas, 48kg de maconha, 1.023 pinos de cocaína – 1,8kg – e 2 kg de crack.

Já no âmbito da tríade operacional da Core – treinar, operar e instruir – os agentes da unidade especializada totalizaram 380 horas de capacitações, das quais 252 horas de entradas táticas em ambientes confinados.

As instruções alcançaram 404 profissionais entre policiais civis, policiais militares, policiais penais, policiais rodoviários federais, profissionais da perícia médica estadual e guardas municipais. Os treinamentos da Core também abrangeram as aeronaves remotamente pilotadas, defesa pessoal, técnicas verticais, corrida, abordagem, ações contra emboscadas e aquacidade.

A direção atual da Core teve início em 16 de julho. O diretor da unidade especializada da Polícia Civil, Adilio Luiz Azevedo, destacou que o principal desafio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais é o de conciliar o foco de continuar sempre em treinamento e manter, ao mesmo tempo, a excelente atuação nas missões que a segurança pública demandam em todo o estado.

“O principal desafio da unidade é manter a tríade que norteia os operadores especiais, que é treinar, operar e instruir, pois a demanda é enorme no campo da segurança pública e temos que manter o alto nível de excelência. Consideramos que estamos fazendo um serviço sério e pautado principalmente em servir e proteger a sociedade sergipana”, enfatizou.

Adilio Luiz Azevedo ressaltou também que todos os trabalhos da unidade operacional são relevantes, mas que algumas missões ganham destaque no dia a dia de atuação da Core. “Todo o trabalho é significante na área da segurança pública. Todos são de alta periculosidade e relevância. Mas, se eu pudesse destacar, eu destacaria a prisão de um traficante e assaltante de banco que estava foragido do Rio Grande do Norte”, relembrou.

No encontro desta terça-feira, foram homenageadas 18 autoridades, dentre elas o secretário da segurança pública, João Eloy; o secretário-executivo, coronel José Pereira de Andrade; o delegado-geral, Thiago Leandro; a vice-prefeita, Katarina Feitoza; dentre outros diretores de departamentos pela alta relevância que possuem na Core, fornecendo segurança jurídica e materiais de qualidade para a operação. O Núcleo de Comunicação da PC também recebeu um diploma e uma medalha da coordenadoria.

Para a vice-prefeita aracajuana, foi um momento emocionante receber a homenagem de uma instituição de extrema importância da qual ela acompanhou o surgimento, melhorando a ação policial. “Nas nossas investigações, muitas vezes nós éramos carentes na hora de execução e de operacionalizar, então a Core surgiu para isso”, ela relatou.

“É com muito orgulho que a Polícia Civil tem um grupo tão bem preparado, que está apto a ser utilizado em qualquer operação policial e que está pareado com todas as unidades de operações especiais do Brasil”, disse o delegado-geral Thiago Leandro, ao sublinhar a capacidade técnica do Core.

Ao final do evento, o delegado Marcelo Hercos também foi homenageado in memorian, com a presença da mãe, Marlene Hercos, e da esposa, Bartira Maia Cunha. Elas receberam uma medalha póstuma em homenagem ao delegado.

Fonte e foto SSP