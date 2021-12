Operadores de viagens de Brasília recebem capacitação da ABIH-SE

Operadores de viagens de Brasília/DF receberam a capacitação da 2ª edição do road show Viva Aracaju, promovida pela Associação Brasileira de Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), nesta segunda-feira, 6, no Distrito Federal. O projeto de capacitação do destino Aracaju, faz parte da parceria entre a ABIH-SE e a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), para aumentar a competitividade do destino turístico da capital sergipana no mercado nacional.

A noite do primeiro dia de capacitação foi embalada pelo ritmo do forró, com a apresentação musical do grupo pé de serra, Trio Sanfona Nova. Além da apresentação artística, o road show Viva Aracaju exibiu os principais atrativos turísticos, históricos e gastronômicos da cidade, de forma divertida, com a exibição de vídeo do destino Aracaju e a mostra de degustação das famosas castanhas e casquinha de caranguejo, que são sucesso da gastronomia sergipana.

Para o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, o evento teve uma boa receptividade e as expectativas para o turismo são as melhores. “O evento foi muito importante, com as principais operadoras de turismo de Brasília, onde tivemos a oportunidade de apresentar o projeto Viva Aracaju. A receptividade foi excelente e a expectativa agora é aumentar as vendas para o nosso destino”, disse o presidente.

A capacitação prepara os operadores de viagens para vender o destino Aracaju e, com isso, impulsionar as atividades dos setores do trade turístico da capital sergipana. O road show segue com a programação na região Centro-Oeste do país, com a capacitação de agentes de viagens e cooperados, em parceria com a Operadora CVC, nesta terça-feira, 7, em Brasília, e entre os dias 8 e 9, em Goiânia/GO.

Por Innuve Comunicação