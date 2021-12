Projeto que denomina Avenida Reinaldo Moura é aprovado na CMA

Os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) apreciaram nesta manhã, 7, 10 proposituras em plenário pela 115º Sessão Ordinária. Dessas, 8 Projetos de Lei (PL) e 2 Requerimentos.

Dos 10 Projetos de Lei, todos foram aprovados, assim como os dois Requerimentos. Desses, o Nº 595/2021, de autoria da vereadora Linda Brasil (PSOL), que solicita à Secretaria Municipal de Educação (Semed) informações sobre a implementação da Lei Nº 10.639/2003, que obriga a inclusão da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” no conteúdo programático e curricular das escolas municipais de Aracaju.

Ainda durante a manhã foram abertas quatro Sessões Extraordinária para apreciação do Projeto de Lei Nº 300/2021. A iniciativa é de autoria do vereador Professor Bittencourt (PCdoB) e denomina a Avenida Deputado Reinaldo Moura a artéria que liga as avenidas Professor Enoque Souza e João Batista Costa, situada entre as avenidas Silvério Leite Fontes e José Alves Sobrinho, nos bairros Marivan e 17 de Março.

O PL foi aprovado por unanimidade. “Reinaldo Moura foi um querido homem público, não só da política como também do entretenimento. Sempre manteve uma relação amigável e amistosa com todos que o cercavam. Agradeço ao parlamento a urgência da votação a essa homenagem muito justa ao querido Reinaldo”, disse o autor.

Foto Gilton Rosas

