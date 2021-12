Reunião será confraternização?

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

É visível certa expectativa de políticos de todas as tendências sobre a reunião da base aliada ao governador Belivaldo Chagas (PSD). Cada um, dependendo do partido ao qual é filiado, faz previsões sobre esse primeiro encontro, que fora marcado pelo próprio Belivaldo e adiado para essa próxima semana. Tem quem imagine que já nessa primeira conversa sairá a “fumaça branca” que revelará o nome escolhido para disputar a sucessão e dai em diante haverá todo um preparativo para formação da chapa. Tem até quem aposte em rompimento e tantas outras coisas que provocará insônia a ele mesmo até quando a reunião for realizada sem decisões ou contratempos.

A base aliada vai se encontrar na segunda-feira sim – há quem fale que será na próxima sexta-feira. Mas o que há de mais certo nesse bate-papo é que não passará de um ato de ‘confraternização de final de ano’, para que no máximo dez lideranças políticas conversem à vontade e, logicamente, tratem sobre a sucessão estadual, avalie posições, opinem sobre o que bem quiserem e deixem rolar o papo à vontade tanto sobre a sucessão estadual, as eleições e suas dificuldades como um todo e a posição de cada um no processo político atual. Enfim, jogar conversa fora!

Também vão falar sobre as prováveis candidaturas da oposição, principalmente a do senador Rogério Carvalho (PT). Seu crescimento ou queda depois do voto que irritou membros do seu partido a nível nacional e estadual, assim como o de outros nomes que sonham em suceder a Belivaldo Chagas, sem faltar avaliações das candidaturas parlamentares. Será uma conversa entre aliados e talvez aconteça para desfazer comentários de que a base aliada deixou terminar o ano e não se encontrou.

Lógico que as conversas serão preliminares de um projeto sucessório que movimenta os Estados e o País, mas nada será absolutamente decidido e todos sairão como foram: sem saber quem será o candidato do bloco a governador, porque só a partir de outros encontros, no próximo ano, é que serão lançados os primeiros sinais entre os mesmos que vão ao encontro. Até o momento não há local definido para sua realização e, durante a troca de ideias, será servido água, cafezinho e, talvez, uma pipoquinha. E só…

Posição estranha

Políticos de Sergipe – inclusive em Itabaianinha – mostraram-se surpresos com aposição da deputada estadual Janier Mota (PL) que decidiu não disputar mandato nas eleições do próximo ano.

*** Ninguém arriscou um palpite, embora dois colegas da deputada tenham admitido que ela viesse se mostrando desgostosa com a política.

*** Como ainda há muito tempo para o próximo pleito, Janier pode voltar atrás nessa decisão.

Eduardo e Alckmin

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) terá uma conversa – via celular – com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que pode ser o candidato a vice na chapa de Lula (PT) a presidente.

*** Eduardo filiou-se ao partido via Alckmin, mas diz que também se relaciona bem com o governador João Dória, provável candidato a presidente pelo PSDB.

*** Eduardo diz que não tem pretensão de deixar o ninho tucano, mas vai analisar depois da conversa com Alckmin.

Vai ao Senado

Uma decisão que não vai ser alterada: Eduardo Amorim (PSDB) será candidato ao Senado. Isso já está batido o martelo e ele sequer admite recuo.

*** Eduardo diz que está decidido, com mais experiência e disposto a tentar retornar ao Congresso. Disso deixa claro que não abre mão.

Luciano à disposição

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (|MDB), está com nome à disposição para integrar a chapa majoritária que sairá da escolha da base aliada.

*** Naturalmente, Luciano é candidato à reeleição, mas topa convite para mandato majoritário, inclusive o de vice-governador.

*** Luciano surpreende com o trabalho que a Alese realiza para incentivar o empreendedorismo e o desenvolvimento do Estado.

Robson vai para o PT

O ex-deputado Robson Viana pretende deixar o PSB – partido do qual é suplente – assim que abrir a janela para troca de sigla. Ele vai para o PT.

*** Robson voltará a disputar as eleições para estadual e apoia a reeleição a federal de João Daniel (PT), junto com o seu grupo.

*** Em Propriá, o ex-deputado Renatinho Brandão vai retornar ao PT e, também com o seu grupo político, vai apoiar a reeleição de João Daniel.

Do bloco de Jackson

É bom lembrar um detalhe: Robson Viana sempre integrou o bloco político do ex-governador Jackson Barreto (MDB), que anunciou pré-candidatura ao Senado.

*** Jackson está recolhido, no mais absoluto silêncio. Deu um tempo e preferiu mergulhar. Não tem falado em política já há algum tempo.

*** Apenas para cutucar: Jackson não deixará de votar em Lula a presidente. Assim como Robson também…

Empadinha cultural

O deputado Iran Barbosa (PT) informa que “a empadinha de aratu do povoado Terra Caída, em Indiaroba, foi declarada patrimônio cultural imaterial do estado de Sergipe”.

*** Segundo Iran, Projeto de Lei de sua autoria, com essa finalidade, foi provado na Alese por unanimidade.

*** Com a empadinha de aratu passando a ser patrimônio cultural, é possível que alguns políticos troquem os pastéis por ela.

Rodrigo indignado

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) se mostra indignado com “Deus no prostíbulo e Jesus como um jovem esquerdista que consome pornografia.”

*** E declarou: “Nosso repúdio ao Canal Porta dos Fundos, por mais esse ato de intolerância religiosa e cristofobia”.

*** A cena, em tom de charge, foi publicada nas redes sociais do País.

Emília tem convite

As conversas sobre as eleições estaduais se expandem, chega a informação de que o deputado Rodrigo Valadares (PTB) convidou a vereadora Emília Corrêa (Patriotas), para ingressar no seu partido e ser candidata ao Senado.

*** Emília realmente está pensando seriamente em disputar o Senado Federal, mas não falou em trocar de partido. Tudo vai depender de composições.

Entendimento interno

Entre os membros do Partido dos Trabalhadores há um entendimento amplo de que a sigla só terá chapa puro sangue – governador, vice-governador ou senador – em caso do partido não fizer composições com outras legendas.

*** Seguindo essa orientação, a vice-governadora Eliane Aquino não poderá ser candidata ao Senado.

*** Sobre Marcio Macedo a informação é que ele deverá disputar mandato de deputado estadual ou federal. A coordenação da pré-campanha de Lula será feita por Rui Falcão, os governadores dos Estados e os pré-candidatos.

Disputa parlamentar

Segundo previsão de um parlamentar (falou em off) a maioria dos deputados estaduais que vai tentar chegar a Brasília não conseguirá chegar lá.

*** – Como também não se reelege, vai preferir dizer que perdeu para federal.

*** – Acha ainda que haja uma renovação da bancada federal e justifica que será uma disputa muito difícil porque dependerá dos partidos.

Teto de gastos

Um fato que é importante para as eleições: TSE pode definir teto de gastos para as campanhas de 2022.

*** O problema é que Congresso, responsável por estabelecer o limite, não aprovou lei sobre o tema em tempo hábil.



