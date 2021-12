Celebração à vida toma conta de confraternização

Uma verdadeira celebração à vida. Esse foi o sentimento que tomou conta da confraternização dos anestesiologistas, realizada no sábado, 4, pela Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) e a Sociedade de Anestesiologia de Sergipe (Saese). O lugar escolhido não poderia ser melhor: o Top Mariner, que possui amplo espaço aberto.

?Foram dois anos de grandes desafios para a nossa categoria, devido à pandemia da Covid-19. Atuamos no sentido de preservar a vida e preparar os anestesiologistas da melhor forma possível . Essa confraternização reflete a nossa sensação de dever cumprido?, destacou o presidente da Coopanest, Roberto Santos Menezes.

As atuais diretorias, tanto da cooperativa quanto da sociedade, não tiveram uma solenidade de posse, pois assumiram no início da pandemia, em março de 2020, quando foi decretado o isolamento social em todo o mundo. ?Praticamente tivemos que sair da nossa rotina, nos expusemos aos riscos, mudamos a forma de trabalhar. É gratificante chegarmos neste momento, com um pouco de paz e sensação de dever cumprido?,

afirmou Dr. Áley Newton Marinho Andrade, presidente da Saese.

A atuação dos anestesiologistas, assim como muitos profissionais de

saúde, foi crucial nesta pandemia. ?O anestesista não só intubou

pacientes, como estruturou serviços, cuidou de pacientes, salvou

vidas, cuidou de UTIs inteiras, e este não era nosso hábito de

trabalho. Lidamos com a doença, com a preocupação de ver colegas e

colaboradores passarem pela Covid-19, com a incerteza se iriam

sobreviver e continuar no nosso convívio. E passamos por ela, nos

adaptamos às tecnologias, mantivemos a atualização científica e

principalmente reforçamos o nosso lado humano?, complementou Dr. Áley

Newton.

A festa, preparada nos mínimos detalhes, desde a escolha do local –

bastante amplo e arejado – às atrações musicais (Dan Chicleteiro e

Banda Os Faranis), foi prestigiada pelo atual presidente da Sociedade

Brasileira de Anestesiologia (SBA), Augusto Takaschima, que destacou a

acolhida da categoria em Sergipe. “É muito gratificante estar presente

a essa comemoração dos anestesistas de Sergipe, que representam muito

bem a categoria no Brasil. E neste momento mais especial ainda, porque

o próximo presidente da SBA será um representante sergipano, o colega

Marcos Albuquerque?, ressaltou.

O próximo presidente da entidade nacional é atualmente o diretor

científico da Saese, Dr. Marcos Antônio Costa de Albuquerque.

?Tomaremos posse em janeiro de 2022. E ter um anestesista de Sergipe

no comando da liderança nacional mostra que o trabalho que

desenvolvemos aqui no nosso estado se projeta nacionalmente. Essa

confraternização celebra a vitória sobre essa pandemia que, graças ao

avanço da vacinação, nos permite comemorar a retomada da vida?,

destacou.

Homenagem

Ainda durante a comemoração, a Coopanest-SE e a Saese fizeram uma

homenagem ao presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia,

Augusto Takaschima, pelo apoio incondicional às atividades

desenvolvidas pelas entidades sergipanas.

Âncora Adm Comunicação