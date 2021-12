Suplente de vereador toma posse na Câmara de Vereadores do município de Riachuelo

Na manhã desta terça-feira, 7, durante a 67° Sessão Ordinária, tomou posse o 1° suplente de vereador pelo MDB, Aloísio Vasconcelos, assumindo a cadeira do vereador Urbano Moreira (MDB), que pediu licença no prazo de 60 dias por recomendações médicas. Aloísio é advogado criminalista, especialista em direito do Estado e especialista em perícia criminal. Nas eleições de 2020, o vereador obteve 253 votos, cerca de 3,87%, ficando em 12° na colocação geral.

Durante o ato de posse, o suplente prestou o compromisso de cumprir a Lei Orgânica Municipal, defendendo a autonomia do Município e exercendo com honra, lealdade e dedicação, o mandato que foi conferido pelo povo riachuelense.

Emocionado, o empossado subiu à tribuna para agradecer aos familiares e amigos que, para ele, são peças fundamentais em sua vida. “É uma emoção muito grande estar nesta Casa hoje. Preciso agradecer a minha família que me deu todo o suporte que sempre precisei, agradeço também aos meus amigos que estão aqui presentes neste dia tão importante para mim. Urbano, espero que nesse período de licença você cuide, principalmente, da sua saúde, porque sem ela nós não somos nada”, agradeceu.

Aloísio ainda relatou que o seu sonho de criança está, finalmente, se materializando e que o cargo que irá exercer sempre foi muito almejado. “Desde criança, sempre falava para a minha mãe que o meu sonho era ser vereador e ela me perguntava o porquê, prontamente eu dizia que era para cuidar do povo e aqui estou eu”, disse ele.

Ainda na sessão, a secretária de Assistência Social, Sandra Moura, narrou uma peça teatral encenada por membros de sua equipe, que destacava a violência que assola diversas famílias brasileiras, em alusão ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. A pasta vem preparando 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, usando vestimentas na cor branca, simbolizando pedidos de paz.

Estiveram presentes: o presidente da Casa, Clécio Carlos (MDB); os vereadores, Marcondes Hipólito (PDT); Isley Farias (PL); Marcel Cajueiro (MDB); Ronaldo Raimundo (PDT); Givanildo Cavalcante (PT); Rosemberg Hipólito (PT); Urbano Moreira (MDB); Heldon Maciel (PT); o empossado, Aloísio Vasconcelos (MDB); o ex-vereador, Cabo Amintas; Além do prefeito Peterson Dantas (MDB); da primeira dama, Maria Vaneide; da vice-prefeita, Helena Maria (PL) e da secretária, Sandra Moura e sua equipe.

Texto e foto: Ascom CMR