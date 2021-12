Trabalhadores da Energisa aprovam proposta Acordo Coletivo

O Sindicato dos Trabalhadores Eletricitários (SINERGIA), filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe), realizou assembleia geral online reunindo trabalhadores da Energisa na última quinta-feira, dia 2 de dezembro.

Na ocasião, 94% dos trabalhadores da Energisa aprovaram a proposta de Acordo Coletivo (com vigência de 1 de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022) que irá conferir um reajuste salarial de 11,08%. Conforme a proposta aprovada, haverá a manutenção de cláusulas do Acordo Coletivo anterior com garantia do direito à reposição inflacionária do período para todas as cláusulas financeiras. O Piso Salarial passa de R$ 1.105,00 para R$ 1.230,00, em vigor desde a folha de pagamento de dezembro de 2021.

Dirigente da CUT Sergipe e do SINERGIA, Gilton Santos avaliou que a conquista do novo acordo coletivo foi positiva e atende à luta do sindicato e às reivindicações da categoria. “Nenhuma conquista nossa, dos trabalhadores, cai do céu. A negociação, a luta, o diálogo e todas as movimentações do sindicato resultam num acordo coletivo que atende à demanda dos trabalhadores”, destacou.

Foto assessoria

Por Iracema Corso