A hora e a vez da assessoria política

Por Adiberto de Souza *

Uma campanha política tem várias fases. Antes mesmo de a disputa eleitoral começar pra valer, entram em campo os assessores dos pré-candidatos. Agora mesmo, estes profissionais estão fazendo das tripas coração para propagar as imagens dos “patrões”, espalhar aos quatro cantos que eles são os melhores para governar Sergipe ou representa-lo nos parlamentos estadual e federal. E para serem ouvidos, vistos e lidos, os assessores espalham releases com elogios aos pré-candidatos e agendam entrevistas nas rádios e televisões. Nesta fase, o trabalho das assessorias é manter os nomes dos contratantes na mídia, para que as notícias elogiosas cheguem aos eleitores, ainda pouco interessados na campanha eleitoral que se avizinha. Portanto, não perca tempo que o blá-blá-blá sobre pré-candidaturas, pois tudo que está sendo dito, escrito e falado agora não passa de diálogo flácido para acalentar bovino. Misericórdia!

Lagarto de luto

Lagarto está de luto pela morte prematura de Augusto Prata Libório, 61 anos, o “Gustinho do Cartório de Dr. Hernani”. Ele morreu, ontem, em Aracaju, onde residia. Segundo a família, “Gustinho” sofreu um infarto em casa, não resistiu e evoluiu para o óbito. Filho de Dr. Hernani e da juíza Rosalgina Prata Libório, e irmão da arquiteta Ana Prata Libório, “Gustinho” deixa quatro filhos: Marina, Beatriz, Gustavo e João Augusto. O corpo de Augusto Prata Libório está sendo velado na sede da Osaf, no centro de Lagarto, e o sepultamento ocorrerá no Cemitério Senhor do Bonfim. Descanse em paz!

Jogou a toalha

O vereador de Ribeirópolis, Ademir Reis, popularmente conhecido por “O Gari” (DEM), renunciou ao mandato. A decisão radical do demista pegou de surpresa tanto a oposição quanto a bancada da situação. “O Gari” será substituído pela suplente Daisy Lima (DEM). O vereador disse que o principal motivo da renúncia era uma desavença com um colega de seu grupo político, mas não deu maiores detalhes. Ele obteve 459 votos nas eleições de 2020. Cruzes!

Ai que fedor!

Localizado na zona sul de Aracaju, o manguezal da Praia Treze de Julho e do Parque Tramandaí funciona, na verdade, como a tampa de uma grande fossa, criada por desleixo do poder público e ganância da iniciativa privada. Bem adubado, o manguezal dá a sua contribuição ao “mascarar” a sujeira e, consequentemente, o forte mau cheiro. Há quem garanta que se não existisse mangue no local para funcionar como a tampa da fossa, ninguém suportaria o forte odor que exala nos bairros Treze de Julho, Garcia e Jardins, onde estão os metros quadrados mais caros de Aracaju. Crendeuspai!

Prefeitos pedem ajuda

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), liderou uma caravana de 70 gestores municipais à Câmara Federal e ao Senado. Na pauta, entre outros assuntos, o financiamento do transporte público e a PEC 13, que trata sobre a aplicação dos 25% na Educação. Edvaldo disse ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que a maioria dos municípios não conseguiu aplicar os 25% na Educação durante a pandemia da covid-19. Os prefeitos também defendem a aprovação de um auxílio emergencial de R$ 5 bilhões para evitar o colapso do transporte público. Home vôte!

No banco dos réus

O juiz de direito Aldo Albuquerque Melo será julgado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, no próximo dia 15. O magistrado responde a um processo administrativo disciplinar movido pela Corregedoria e acolhido pelo Pleno do TJ. Aldo Melo é acusado de usar as redes sociais para estimular as pessoas a si aglomerarem, em desobediência às orientações sobre a necessidade isolamento social para conter a covid-19. Na semana passada, o juiz foi citado por uma reportagem sobre um empréstimo feito pela empresa dele ao Banese para construir um hotel no interior de Alagoas. Esta informação é do blog Primeira Mão. Aff Maria!

Imposto em excesso

E o senador Rogério Carvalho (PT) defende que o Congresso aprove uma Reforma Tributária progressiva. O petista é favorável que quem ganha mais seja mais tributado, além da desoneração do setor produtivo. Segundo Carvalho, o trabalhador assalariado gasta para comprar um fogão a gás de R$ 1 mil cerca 10% da renda, mas quem ganha 20 salários mínimos vai gastar 1%. Para ele, essa situação comprova a crueldade das regras tributárias do Brasil. Danôsse!

Justa homenagem

A Prefeitura de Aracaju inaugura, amanhã, a Avenida Reinaldo Moura. A homenagem ao ex-deputado estadual foi proposta pelo vereador Antônio Bittencourt (PCdoB) e aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal. Natural de Japaratuba, Reinaldo tinha 77 anos e morreu no mês passado após uma cirurgia cardíaca. Localizada no bairro 17 de Março, a nova avenida possui 1,2 km de pista dupla, pavimentada em asfalto e com iluminação de LED. Supimpa!

Federações partidárias

As federações partidárias devem obter registro de estatuto até seis meses antes das eleições, mesmo prazo definido em lei para que qualquer legenda esteja registrada na Justiça Eleitoral. Pela norma, a união deve ser estável (duração de ao menos quatro anos) e cumprir as regras do funcionamento parlamentar e partidário. As legendas podem se unir para apresentação de candidatos majoritários e proporcionais. Então, tá!

“Marighella” em Aracaju

O Filme “Mariguella” será exibido em Aracaju, no próximo sábado. Gratuita, a sessão está agendada para às 16h, no Centro de Criatividade. Dirigida por Wagner Moura, a película já foi exibida nos assentamentos do MST instalados em Sergipe e numa ocupação do MTST em Aracaju. O filme conta a história de Carlos Marighella, político, escritor, guerrilheiro e fundador da Aliança Libertadora Nacional, um dos principais grupos da luta armada contra a ditadura. Marighella foi fuzilado por militares em 1969, na cidade de São Paulo. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 19 de outubro de 1955.

* É editor do Portal Destaquenotícias