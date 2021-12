Academia Gloriese de Letras (AGL) comemorará seu 9º Aniversário

Neste domingo, 12/12/21, a Academia Gloriense de Letras (AGL) celebrará seu 9º aniversário de instalação. Sendo a pioneira dos municípios sergipanos, desde dezembro de 2012 ela vem desenvolvendo ações que estimulam a inclusão de crianças, jovens e adultos a adentrarem no universo da leitura, escrita e da arte em geral.

Ao longo desses anos, a AGL conseguiu consolidar alguns projetos que são essenciais para a sociedade gloriense, sertaneja e sergipana, pois o seu olhar plural acaba oportunizando grandes encontros e discussões, a exemplo do Encontro de Jovens Escritores do Alto Sertão Sergipano (EJEASS), do Seminário das Academias Literárias de Sergipe (SALS), do Encontro Gloriense de Escritores e Leitores (EGEL), do Concurso Literário Professora Maria Iracema Santos e da Festa Literária de Glória (FLIG).

Essas ações grandiosas se unem à outras desenvolvidas individualmente por seus membros, seja na esfera local, seja na regional ou nacional. Assim a instituição acaba cumprindo com sua função, conforme preconiza o seu estatuto, honrando o legado do seu patrono-mor, Padre Léon Gregório.

Para festejar o 9º aniversário, a AGL promoverá uma solenidade no auditório do SENAC, situado na Rua Manoel Francisco de Andrade, 100, Bairro Silos, Nossa Senhora da Glória, no dia 12/12/21, às 19h. Na ocasião, haverá a concessão de medalhas de honra ao mérito a cidadãos e cidadãs glorienses como reconhecimento por suas contribuições à educação, cultura e arte local. Haverá também a entrega do Cordel da FLIG aos gestores das escolas, o lançamento da antologia “O Florescer das Letras”, composta por textos dos finalistas do VII Concurso Literário Professora Maria Iracema Santos e haverá ainda o lançamento da segunda edição da Revista AGL, que agora adotará um perfil acadêmico e publicará anualmente ensaios, artigos, resenhas, entrevistas, além de textos literários em geral.

Esperamos contar com a sua presença para festejarmos juntos este momento singular para o sodalício mais atuante do sertão sergipano.

Carlos Alexandre N. Aragão

Presidente da AGL