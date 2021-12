Acusado pela morte de transexual vai a júri e é condenado a 14 anos em regime fechado

O acusado pela morte da transexual Claudinha Leite, de 26 anos, foi condenado em júri popular na última terça-feira (07) a 14 anos de prisão em regime fechado.

Marques José dos Santos, o Gaspar, como era conhecido, era acusado de feminicídio. O crime ocorreu em agosto de 2020, no município de Canindé de São Francisco.

Relembre – Após o crime, ele teria confessado à polícia a autoria do crime, alegando que ambos foram até o local na motocicleta da vítima e acabaram discutindo por causa do rompimento do relacionamento. Ele a agrediu, ela se desequilibrou, caindo de uma altura de mais de cinco metros e morreu. O suspeito teria colocado o corpo nas proximidades do rio.