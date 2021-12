Alese aprova ‘Arroz com Galinha’ e ‘Filarmônica Santa Cruz’ como patrimônio sergipano

O ‘Arroz de Galinha’, do município de Lagarto, foi declarado como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe pela Assembleia Legislativa de Sergipe. Nesta última terça-feira (7), o parlamento aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei de nº 291/2021, de autoria do deputado Luciano Pimentel (sem partido). O prato típico é composto pela mistura de arroz, galinha e vatapá mole.

Na matéria, Pimentel defendeu que a Lei tem como objetivo reconhecer a importância cultural do “Arroz de Galinha” para o circuito turístico do estado de Sergipe. Ressalta que além da importância cultural ao longo do ano, o alimento típico do município de Lagarto possui uma ligação intrínseca com as festividades natalinas.

“Há uma predominância da influência das raízes históricas na percepção dos lagartenses sobre preparações típicas da região, destaca-se, entretanto, a necessidade de preservar os costumes locais para enaltecer a cultura gastronômica da cidade”, ressalta.

Associação Musical Filarmônica Lira Santa Cruz’,

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), aprovou o Projeto de Lei de nº 291/2021, de autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), que declara a ‘Associação Musical Filarmônica Lira Santa Cruz’, do município de Poço Verde, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe. A Filarmônica é composta por alunos da rede municipal e estadual de ensino.

A votação ocorreu ma Sessão Ordinária desta terça-feira (07). Com a aprovação unânime do parlamento, o Projeto de Lei será encaminhado para sanção governamental. Na propositura, o deputado Georgeo Passos defendeu o título indicado para a Lira Santa Cruz, destacando que a filarmônica tem por objetivo de promover o desenvolvimento e a difusão da arte musical e do ensino da música no município de Poço Verde.

Por Stephanie Macêdo