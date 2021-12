Alese aprova indicações que solicitam melhorias para SE-230 e SE-361

Foram aprovadas na Assembleia Legislativa na última terça-feira, 7, duas proposituras do deputado estadual Luciano Pimentel que buscam a promoção de melhorias nas rodovias estaduais SE-230 e SE-361, com intuito de garantir mais segurança para os sergipanos que trafegam por essas vias e facilitar o escoamento de mercadorias.

Na indicação nº 621, o parlamentar solicita a pavimentação asfáltica na SE-361, entre o município de Poço Verde e o Povoado Rio Real. Já na indicação nº 622, o deputado pede que seja realizado o serviço de recapeamento na SE-230, no trecho entre Siriri e Nossa Senhora das Dores.

“São demandas que atendem às reivindicações da população e viabilizam os acessos aos municípios, tornando mais seguro o tráfego de veículos e auxiliando no progresso local, pois proporcionam maior celeridade no escoamento da produção e estimulam o turismo. Todo esse processo impulsiona o desenvolvimento regional, favorecendo a economia de todo o estado”, pontua Luciano Pimentel.

As indicações serão enviadas para o Governo do Estado e para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões