Banda lendária de Bob Marley, The Wailers, se apresenta em Aracaju

Aracaju vai se transformar na capital do reggae no dia 14 de janeiro de 2022 com a apresentação da banda The Wailers que está de volta ao Brasil com passagem por Sergipe. O show será realizado no Teatro Tobias Barreto. A banda lendária de Bob Marley, liderada por Aston Barrett Jr, sob o comando de Mitchell Brunings vai se apresentar com a turnê do novo álbum One World no Projeto Reggae no Teatro com organização local da N Produções. Agora toda a comunidade pode ir ao teatro curtir o melhor reggae com a turma.

Um dos principais nomes do reggae, a banda The Wailers foi fundada por Bob Marley nos anos 60 com a formação que traz a essência de Bob Marley. A banda é liderada por Aston Barrett Jr., filho do lendário baixista Aston “Family Man” Barrett, e sobrinho de Carlton “Carly” Barrett, baterista original dos Wailers.

Para os vocais foi escalado Mitchell Brunings, que chamou atenção de público e crítica ao se tornar vice-campeão da versão holandesa do The Voice. Além de alcançar milhões de visualizações no YouTube, suas interpretações receberam elogios da própria família Marley.

One World, mais recente trabalho do The Wailers, é o primeiro álbum da banda em 25 anos e foi indicado ao Grammy 2021 na categoria Melhor Álbum de Reggae.

Poucas bandas podem reivindicar o status de lenda genuína. The Wailers confortavelmente reivindicam seu lugar na história da música essencial. Sua música foi, e é, definidora de cultura: corações rebeldes com almas corajosas que personificam o espírito do reggae que marcou os anos 70.

A banda apresenta um set especial com músicas do repertório de Bob Marley e uma série de seus maiores sucessos. The Wailers dão a você a chance de fazer parte do legado. Aston Barrett Jr, ele mesmo parte da realeza do reggae como filho do ‘Familyman’, carrega a chama dos Wailers em um show imperdível.

No final de 2020, The Wailers lançaram o primeiro single do álbum, “One World, One Prayer”, uma faixa poderosa focada na união, amor e inclusão além das diferenças culturais. Produzido e escrito por Emilio Estefan, “One World, One Prayer”, mistura o reggae jamaicano com os sons do gênero latino urbano. A faixa apresenta o titã internacional Farruko, o superastro jamaicano Shaggy, e continua o legado de Bob Marley ao lado dos filhos Cedella Marley e Skip Marley.

Os ingressos estão sendo vendidos através do site www.furandoafila.com.br e também na Loja Hitz Jardins (Shopping Jardins) e no Clube Melissa (Shopping Riomar). Outras informações através do número (11) 9 3090-6045.

