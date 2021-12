Barra: 4ª edição da feirinha de artesanato de 10 a 13 de dezembro

A 4ª edição da Feirinha de Artesanato está daquele jeito que você gosta, com exposição de trabalhos artesanais feitos por artesãos da terra, atrações musicais, gastronomia e muito mais. A Feirinha acontecerá nos dias 10, 11, 12 e 13 de dezembro na Praça Iremar Mecenas, ao lado do Pórtico – na entrada da cidade.

“Essa é a 4ª edição da Feirinha de Artesanato e fazemos um balanço muito positivo. Essa ação já é um sucesso. Ela gera emprego e renda para os barracoqueirenses, movimenta a economia local e já entrou no calendário cultural de Sergipe. Reunimos no mesmo espaço peças produzidas pelos artesãos locais, uma praça de alimentação e diversas atrações artísticas. É uma excelente opção de lazer para toda a família”, avalia o prefeito de Barra dos Coqueiros.

Como nas outras edições, a Prefeitura preparou uma programação top que está esperando por você nesses quatro dias de Feirinha. Confira:

Na sexta-feira, 10, terá show do cantor Yuri Lucena, que cantará MPB e Rock. Neste mesmo dia também acontecerá o Moto Papo. Já no sábado, 11, o autêntico forró pé de serra dará o tom da Feirinha, com o show de Xingueu do Forró e o Trio Luar da Ilha. Ainda no sábado, terá a apresentação das idosas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – com a coreografia “Ballet de Natal”.

No domingo, 12, o cantor Matheus Freitas subirá ao palco do evento para fazer o melhor do forró, e promete não deixar ninguém parado. E na segunda-feira, 13, será a vez do cantor Jhonatan Freitas Voz e Violão se apresentar, encerrando a 4ª edição da Feirinha de Artesanato.

Os cantores Yuri Lucena, Xingueu do Forró e o Trio Luar da Ilha, e o Jhonatan Freitas foram selecionados através do Edital 002/2021 Agentes Culturais Ilha das Artes da Lei Aldir Blanc.

