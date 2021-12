Cartinhas do Papai Noel dos Correios aguardam adoção em Sergipe

Mais de 6 mil cartinhas do Papai Noel dos Correios ainda estão disponíveis para adoção em Sergipe. A campanha solidária, que depende da participação de padrinhos dispostos a tirar sonhos do papel, segue até o próximo dia 17, quando termina o prazo para adoção das cartas enviadas por crianças de todo o estado, matriculadas em escolas públicas e em situação de vulnerabilidade social. Esse também é o prazo para que os adotantes entreguem nos Correios os presentes solicitados.

Quem quiser ajudar, pode adotar uma ou mais cartinhas através do blog da campanha (www.blognoel.correios.com.br) ou nos pontos de adoção que ficam na Agência Central, em Aracaju, e nas agências dos Correios de Nossa Senhora da Glória e Propriá. “Temos somente uma semana antes do encerramento das adoções, e muitas cartinhas aguardam padrinhos. Ainda dá tempo! Este ano, graças ao formato híbrido do Papai Noel dos Correios, a adoção está mais fácil, já que pode ser feita fisicamente ou on-line”, reforça o superintendente dos Correios em Sergipe, Rosinaldo Ramos Garcia.

Os pedidos são variados: bonecas, carrinhos, bola, jogos, massinha de modelar, roupas, calçados, conjunto de panelinhas, bola de gude, lápis de cor, caderno, mochila, luva de goleiro, pantufas, ursinho de pelúcia, pulseira, maquiagem e até shampoo e condicionador. “Quem quiser ajudar com certeza vai encontrar algo acessível, que não vai comprometer o orçamento neste fim de ano. Para muitas pessoas, são presentes de baixo valor, mas para as crianças representam a realização de um sonho”, destaca o coordenador estadual da campanha, Getúlio Cajé.

Somente na agência de Nossa Senhora da Glória, mais de 500 cartinhas ainda estão sem um padrinho. Lá o prazo para adoção e entrega dos presentes foi estendido até 20 de dezembro. Já em Propriá, praticamente todas as cartas encaminhadas pelas escolas já foram adotadas, e a partir de agora o trabalho da equipe dos Correios se concentrará na preparação e entrega dos presentes doados.

Logística

Em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Capela e São Cristóvão, a distribuição dos primeiros lotes de presentes nas escolas públicas começou esta semana. Como acontece há mais de 30 anos, os Correios contam com uma logística especial para realizar essas entregas, sem comprometer o trabalho rotineiro de distribuição de objetos postais. Atendentes, carteiros e empregados da área administrativa se envolvem em todas as etapas da campanha Papai Noel dos Correios para espalhar alegria e esperança no Natal.

No sábado (11), às 9h, integrantes da coordenação da campanha estarão no Centro Social Santa Terezinha, no bairro Coqueiral, para realizar a entrega de cerca de 100 brinquedos. Há mais de 10 anos, todos os pedidos feitos pelas crianças assistidas pela instituição são atendidos por uma única família, e a distribuição dos presentes pelos Correios acontece em clima de festa, com lanche, música e muita alegria.

Superintendência de Sergipe