Com estoque baixo, Banco de Leite Humano mobiliza novas doadoras

O Banco de Leite Marly Sarney, responsável por promover o aleitamento materno e executar atividades de coleta, pasteurização e distribuição do alimento, mobiliza novas doadoras de leite humano. O estoque está baixo, contando atualmente com 81 doadoras em domicilio. Atualmente, 100% das crianças prematuras na MNSL com menos de 1,5 Kg, recebem diariamente o leite humano pasteurizado pela Unidade.

Todas as mulheres saudáveis que estejam amamentando e desejem ajudar o próximo, podem entrar nesse voluntariado. “Tendo excesso de leite, faça sua doação. Atualmente o Banco de Leite Marly Sarney tem poucas doadoras e a necessidade é de 400 mulheres que possam doar e ajudar o BLH”, informou a enfermeira e gerente do banco, Magda Doria.

Ela observou que o leite humano salva vidas e toda doação feita para o Marly Sarney é pasteurizada e encaminhada para os 54 bebês prematuros que estão na UTIN. “Um litro de leite materno doado, pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Dependendo do peso do prematuro, 1 ml já é o suficiente para nutri-lo cada vez em que ele for alimentado. Doar leite é um gesto que salva vidas”, frisou a enfermeira.

Segundo o Ministério da Saúde, o recém-nascido alimentado apenas com o leite materno tende a se recuperar de doenças com mais facilidade. O leite materno é o alimento que fornece nutrientes importantes para o desenvolvimento cerebral, que combate infecções, protege a criança contra bactérias e vírus, e evita diarréias.

Magda Dória orientou que para doar, basta manter contato com o BLH através do numero (79)3226-6301 de segunda a sexta-feira, das 7hàs 17h e manifestar a intenção de colaborar ou comparecer na Rua Mato Grosso,s/n.

A Rede de Banco Estadual agrega o Banco de Leite Humano Marly Sarney (BLH), Banco de Leite Irmã Rafaela Pepel, O Banco de Leite Zoéd Bittencourt e o Posto de Coleta Santa Isabel.

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes: Avenida Presidente Tancredo Neves. Bairro América. Aracaju (SE). Telefone (79) 3225-8650

Banco de Leite Humano Irmã Rafaela Pepel: Rua Jackson de Figueiredo, 401. Centro, Itabaiana (SE). CEP 49500-00. Telefone (79) 3431-2290. Fax (79) 3431-2290. Email diretoria@msjose.com.br.

Maternidade Zacarias Júnior/Banco de Leite Humano Zóed Bittencourt: Rua Hiipólito Santos. Centro, Lagarto (SE). CEP 49400-000. Telefone (79) 3631-2723. Fax (79) 3631-9319. Email bancodeleite@maternidadelagarto.com.

Posto de Coleta do Hospital Santa Isabel “Dr. Fernando Guedes”: Avenida Simeão Sobral. Bairro Santo Antônio. Aracaju (SE). CEP 49060-640. Telefone (79) 32124900. Fax (79) 3236-2053

Foto SES