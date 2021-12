Deputado Ibrain de Valmir participa de homenagem a Nossa Senhora da Imaculada Conceição em Arauá

Nesta quarta-feira (8), o deputado estadual Ibrain de Valmir esteve visitando a cidade de Arauá para participar da missa em homenagem a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. O convite foi realizado pelo vereador João Vitor e seu pai, Cocada. Na oportunidade, estiveram presentes, o vice-prefeito Bernardo Lima, o amigo Rafael e a vereadora Neide da Sucupira.

Em seguida, o deputado Ibrain foi até a cidade de Tomar do Geru, acompanhado do amigo, Vereador Ícaro Hora. A visita foi para prestigiar a abertura do Parque de Vaquejadas Kiriris, empreendimento maravilhoso, que visa crescer ainda mais o turismo e o lazer da região.

“Quero parabenizar o proprietário, Jaú e agradecer pela atenção. Como também do prefeito Pedro Balbino e diversos amigos, a exemplo dos vereadores Totinha, Duda, Márcio e Nega da Gente”, pontuou Ibrain de Valmir.

Fonte e foto assessoria