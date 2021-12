Encontro de Mulheres na Roda de Samba acontece neste sábado

Mais de 40 artistas sergipanas homenageiam Alcione e cantam sambas clássicos e autorais, com acesso gratuito

Neste sábado, 11 de dezembro, mais de 40 artistas, entre cantoras e instrumentistas, se reúnem a partir das 17h na Praça General Valadão, para mais uma vez protagonizar a participação de Sergipe no Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba. O evento está na sua quarta edição e tem a proposta de levantar o debate sobre igualdade de gênero e fomentar a resistência feminina no universo do samba, ainda tão masculino, defendendo que lugar de mulher é onde ela quiser.

Sergipe participou pela primeira vez do Encontro em 2019, quando 23 cidades de 17 estados do Brasil e mais três países realizaram, simultaneamente. Em 2020, em razão da pandemia, o evento foi transmitido virtualmente, acontecendo em 25 cidades do Brasil e outros países. Este ano, 37 cidades participarão em nove países, homenageando a cantora maranhense, Alcione. Por aqui, o evento ganha a adesão de uma segunda cidade, São Cristóvão, onde o evento acontece na Praça São Francisco, contemplado pela Lei Aldir Blanc. Na capital, a Roda conta com o apoio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), do vereador Breno Garibalde, da professora Sônia Meire e do Externato São Francisco.

“Em Aracaju, após homenagear a ‘Marrom’ com quatro dos seus sucessos mais consagrados, vamos tocar e cantar músicas de autoria de artistas sergipanas, além de outros sambas clássicos nacionais, com previsão de término às 19h30. Serão mais de 45 mulheres participando do evento, e uma homenagem especial a Bel Nunes, grande sambista sergipana. A ideia é fomentar o empoderamento feminino e a ocupação de espaços pela mulher, notadamente na música e no samba, reafirmando a importância da valorização da mulher artista no nosso estado”, afirma Claudia Araujo, percussionista do grupo Samba de Moça Só e integrante do Coletivo Sergipano de Mulheres no Samba, que organiza o evento.

O acesso ao evento é completamente gratuito e quem quiser acompanhar as novidades, já pode ir seguindo o Instagram @mulheresnosamba.se, e o perfil do evento nacional @mulheresnarodadesamba.

Foto: Melissa Warwick

Por Rebecca Melo